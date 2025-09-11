ETV Bharat / state

टोल प्लाजा पर आर्थिक अपराध की जांच रिपोर्ट पर निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन से जवाब तलब

टोल प्लाजा पर आर्थिक अपराध की जांच रिपोर्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन से जवाब तलब किया.

Photo Credit: Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit: Allahabad High Court)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 8:18 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक सेवायोजन एवं प्रशिक्षण से टोल प्लाजा में आर्थिक अपराध की रिपोर्ट पर की गयी कार्रवाई या की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी मांगी है. कोर्ट ने इसके लिए छह सप्ताह का समय दिया है.

तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया: यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने मथुरा निवासी चंद्रपाल की याचिका पर अधिवक्ता सुनील चौधरी को दलीलों को सुनकर दिया. एडवोकेट सुनील चौधरी ने कोर्ट को बताया कि याची की शिकायत पर तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया.

सरकारी धन के गबन का आरोप: जांच में पाया गया कि राजीव कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक लेखाकार द्वारा आरके शर्मा के नाम से फर्जी अनुदेशक की आईडी बनाकर वर्षों तक शासकीय धन का गबन करके संस्थान को नुकसान पहुंचाया है. साथ ही उसने अपनी पत्नी नीलम शर्मा के खाते में पैसा भेज कर सात करोड़ से ज्यादा की रकम का गबन किया है.

पति-पत्नी पर 12 करोड़ के गबन का आरोप: विभाग की जांच रिपोर्ट में बताया गया कि राजीव कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मथुरा व उसकी पत्नी नीलम शर्मा के गबन की राशि से अर्जित की गई चल संपत्ति की जांच किया जाना विभागीय जांच समिति द्वारा संभव नहीं है. इस पर निदेशालय एवं शासन स्तर से निर्णय लिया उचित प्रतीत होता है.

आर्थिक अपराध शाखा से जांच की मांग: याची ने निदेशक प्रशिक्षण निदेशालय व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास और शासन में शिकायत कर साक्ष्य देते हुए 12 करोड़ के गबन की आर्थिक अपराध शाखा से जांच कराने की मांग की है, जिस पर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव ने अपर मुख्य सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से आख्या मांगी है.

