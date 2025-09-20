ETV Bharat / state

पुलिस रिकॉर्ड में नहीं दर्ज की जाएगी अभियुक्त की जाति, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब तस्करी से जुड़े एक आपराधिक मामले को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए एफआईआर और जब्ती मेमो में अभियुक्त की जाति का उल्लेख करने की प्रथा को तत्काल समाप्त करने को कहा है. न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने विस्तृत निर्णय में इस प्रथा को कानूनी भ्रांति और पहचान की प्रोफाइलिंग बताते हुए कहा कि यह संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करती है और भारत में संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है.

कोर्ट ने प्रदेश सरकार को अपनी पुलिस दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने आधिकारिक फॉर्मों से अभियुक्तों, मुखबिरों और गवाहों की जाति से संबंधित सभी कॉलम और प्रविष्टियों को हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने प्रवीण छेत्री नामक व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने खिलाफ शराब तस्करी के मामले में आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी. कोर्ट ने इस मामले की एफआईआर और ज़ब्त मेमो में अभियुक्त की जाति का उल्लेख करने पर कड़ी आपत्ति जताई. इस प्रथा के लिए डीजीपी के तर्कों की आलोचना की और जाति-आधारित पहचान से होने वाले मनोवैज्ञानिक व सामाजिक नुकसान पर दूरगामी टिप्पणियां की.

कानूनी भ्रांति करार दिया: कोर्ट ने आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट और मोबाइल कैमरों जैसे आधुनिक उपकरणों के युग में पहचान के लिए जाति पर निर्भरता को कानूनी भ्रांति करार दिया. इस तर्क पर कि फॉर्म केवल केंद्र सरकार द्वारा संथोचित किए जा सकते हैं, कोर्ट ने इसे कानूनी रूप से अस्थिर माना क्योंकि संविधान के तहत पुलिसिंग एक राज्य का विषय है, जो राज्य को जातिविहीन समाज के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फॉर्म में संशोधन करने का अधिकार देता है.

हाईकोर्ट ने ये भी कहाः हाईकोर्ट ने डीजीपी की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने खुद को एक ऐसे पुलिसकर्मी की तरह संचालित किया जो संवैधानिक नैतिकता से अलग-थलग हो, और अंततः वर्दी में एक नौकरशाह के रूप में सेवानिवृत्त हो गए. कोर्ट ने इसे वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण पाया कि अधिकारी के कार्यों का बचाव किया गया, बजाय इसके कि विभागीय जांच और संवैधानिक मूल्यों पर संवेदीकरण किया जाता. कोर्ट ने टिप्पणी की कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए जाति का विनाश हमारे राष्ट्रीय एजेंडे का एक केंद्रीय हिस्सा होना चाहिए.

हाईकोर्ट के अहम निर्देश