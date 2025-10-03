ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- लैब रिपोर्ट केवल पुष्टिकारी एविडेंस, चार्जशीट के साथ अटैच न होना जमानत का आधार नहींं

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट एक पुष्टिकारक साक्ष्य है, आरोप पत्र के साथ एफएसएल रिपोर्ट संलग्न नहीं करने से अभियुक्त को ज़मानत का अधिकार नहीं मिलता है. कोर्ट ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज एक मुकदमे में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की.

गांजा के साथ पकड़ा गया था आरोपी: न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने सोनभद्र के रणधीर की दूसरी जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया. आरोपी को नवंबर 2024 में एक ट्रक से 151.600 किलोग्राम गांजा ले जाते हुए पकड़ा गया था, जो प्रतिबंधित पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा से अधिक था. उस राबर्ट्सगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया.

आरोप-पत्र अधूरा, अभियोजन का केस दूषित: याची का कहना था कि यह उसकी दूसरी जमानत याचिका है . वह दिहाड़ी मजदूर है और उसका तस्करी से कोई लेना-देना नहीं है. उसने तर्क दिया कि चूंकि एफएसएल रिपोर्ट आरोपपत्र के साथ संलग्न नहीं की गई थी, इसलिए आरोप-पत्र अधूरा है और अभियोजन का केस दूषित हो गया था.अपर शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि एफएसएल रिपोर्ट से जब्त माल के गांजा होने की पुष्टि हुई है.