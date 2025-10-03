ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- लैब रिपोर्ट केवल पुष्टिकारी एविडेंस, चार्जशीट के साथ अटैच न होना जमानत का आधार नहींं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में कहा कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट एक पुष्टिकारक साक्ष्य है.

Photo Credit: Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit: Allahabad High Court)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 7:42 PM IST

2 Min Read
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट एक पुष्टिकारक साक्ष्य है, आरोप पत्र के साथ एफएसएल रिपोर्ट संलग्न नहीं करने से अभियुक्त को ज़मानत का अधिकार नहीं मिलता है. कोर्ट ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज एक मुकदमे में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की.

गांजा के साथ पकड़ा गया था आरोपी: न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने सोनभद्र के रणधीर की दूसरी जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया. आरोपी को नवंबर 2024 में एक ट्रक से 151.600 किलोग्राम गांजा ले जाते हुए पकड़ा गया था, जो प्रतिबंधित पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा से अधिक था. उस राबर्ट्सगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया.

आरोप-पत्र अधूरा, अभियोजन का केस दूषित: याची का कहना था कि यह उसकी दूसरी जमानत याचिका है . वह दिहाड़ी मजदूर है और उसका तस्करी से कोई लेना-देना नहीं है. उसने तर्क दिया कि चूंकि एफएसएल रिपोर्ट आरोपपत्र के साथ संलग्न नहीं की गई थी, इसलिए आरोप-पत्र अधूरा है और अभियोजन का केस दूषित हो गया था.अपर शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि एफएसएल रिपोर्ट से जब्त माल के गांजा होने की पुष्टि हुई है.

रिपोर्ट केस डायरी का हिस्सा बनायी गई थी: रिपोर्ट बाद में केस डायरी का हिस्सा बना दी गई थी और यह सीआरपीसी की धारा 293 के तहत स्वीकार्य है. कोर्ट का कहना था कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत तभी दी जा सकती है जब अदालत को विश्वास हो जाए कि यह मानने के लिए उचित आधार है कि अभियुक्त दोषी नहीं है.

एफएसएल रिपोर्ट केवल पुष्टि करने का एविडेंस: कोर्ट ने कहा कि जब जांच अधिकारी को अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं, तो एफएसएल रिपोर्ट, केवल एकत्रित साक्ष्यों की पुष्टि करने वाली प्रकृति की होगी.

