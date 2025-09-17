ETV Bharat / state

नाबालिग लड़की का स्वेच्छा से घर छोड़ना अपहरण नहीं: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण आदेश, स्पष्ट किया कि आखिर क्यों नहीं बनता अपराध.

allahabad high court order kidnapping not offence if minor girl voluntarily leaves home.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (etv bharat archive.)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 7:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब कोई नाबालिग लड़की स्वेच्छा से यह जानते हुए घर से निकलती है कि वह क्या कर रही है तो यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त उसे भगा ले गया है. कोर्ट ने कहा कि किसी नाबालिग को किसी व्यक्ति द्वारा साथ ले जाने और किसी नाबालिग को उसके साथ जाने की अनुमति देने में अंतर है. जहां नाबालिग स्वेच्छा से वैध संरक्षकता छोड़ देती है, वहां आईपीसी की धारा 363 लागू नहीं होती.

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने हिमांशु दुबे की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन यह तथ्य नहीं दे सका कि याची ने पीड़िता का अपहरण किया था. देवरिया के गौरी बाजार थाने में अपहरण के आरोप में दर्ज प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि याची उसकी लगभग 16 वर्षीय भतीजी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था. पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि उसके परिवार वालों ने उसे पीटा और बिजली का झटका दिया, जिससे वह घर से अकेली निकल गई.

थाने ले जाने से पहले वह दो दिन तक बिहार के सीवान में रही. याची का कहना था कि पीड़िता ने मामले में उसकी संलिप्तता का आरोप नहीं लगाया. राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि जांच के दौरान एकत्र साक्ष्यों के आधार पर याची के विरुद्ध आईपीसी की धारा 363 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. उन्होंने संज्ञान आदेश को वैध बताया. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन यह साबित करने में नाकाम रहा कि याची ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगाया था.

For All Latest Updates

TAGGED:

HIGH COURT NEWSइलाहाबाद हाईकोर्ट न्यूज़हाईकोर्ट न्यूज़MINOR GIRL VOLUNTARILY LEAVES HOMEALLAHABAD HIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.