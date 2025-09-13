ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लोक अदालत में 401 मामले निपटाए, 14 करोड़ रुपये से अधिक का हुआ सेटलमेंट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर 401 मामलों का निस्तारण किया. साथ ही इन मामलों को निस्तारित कर पक्षकारों को 14 करोड़ 28 लाख 30 हजार 406 रुपये सेटलमेंट के तौर पर दिलाए.

चार पीठ का किया गया गठन : उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक व मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, एवं उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता के दिशा-निर्देश और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में चार पीठ का गठन किया गया.

कोर्ट ने कराया सेटलमेंट : इनमें न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी, न्यायमूर्ति विकास एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कुल 401 वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया. साथ ही इन मामलों के निस्तारण से पक्षकारों को 14,28,30,406 करोड़ रुपये सेटलमेंट के रूप में दिलाए.