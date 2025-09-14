ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट का वकील 3 साल से लापता; 2 बेटे भी हैं अधिवक्ता, परिवार बोला- पुलिस कर रही टेबल वर्क, हम जांच से संतुष्ट नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 दिन में अधिवक्ता को तलाशने के दिए थे आदेश, पुलिस की कार्यशैली पर जताई थी नाराजगी.

पिता की तलाश में भटक रहे अधिवक्ता और अफसर बेटे.
पिता की तलाश में भटक रहे अधिवक्ता और अफसर बेटे. (Photo Credit; ETV Bharat)
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट के लापता वकील का सुराग पुलिस 3 साल में भी नहीं लगा पाई. एसआईटी मामले की जांच कर रही है. इसके बावदजूद कोई क्लू नहीं मिला. बेटे ने कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (habeas corpus petition) दायर कर रखी है. 3 दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई थी. पुलिस को एक माह की और मोहलत दी थी. किस तरह लापता हुए थे अधिवक्ता?, उस दिन क्या हुआ था?, परिवार जांच से कितना संतुष्ट है?. ईटीवी भारत ने अधिवक्ता के परिवार से ऐसे कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश की. विस्तार से पढ़िए...

धूमनगंज क्षेत्र के पोंगहट पुल के रहने वाले अधिवक्ता जयशंकर उपाध्याय 1 सितंबर 2022 को लापता हो गए थे. वह हाईकोर्ट में ही वकालत करते थे. जयशंकर के तीसरे बेटे नीलकांत उपाध्याय भी हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं. उन्होंने बताया कि पिता रोजाना की तरह सुबह निकले थे. कुछ देर बाद वह लौटकर आए. फूल रखा. इसके बाद फिर घर से निकल गए. दूध लाने के बाद वह चाय पीते थे. इसके बाद घर के बच्चों को स्कूल वाहन में बैठाने जाया करते थे, लेकिन उस दिन वापस ही नहीं लौटे. शाम को मैं कोर्ट से लौटकर आया तो पता चला कि पिता जी लापता हैं. इसके बाद उनकी खोजबीन शुरू की गई.

लापता अधिवक्ता के परिवार का दर्द. (Video Credit; ETV Bharat)

हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था अपहरण का मुकदमा : नीलकांत के अनुसार रिश्तेदारियों में भी पिता की तलाश की गई, लेकिन पता नहीं चला. हर उस जगह पर परिवार के लोग पहुंचे, जहां उनके मिलने की संभावना थी. इसके बावजूद उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. इसके बाद पुलिस से शिकायत की गई थी. 3 सितंबर को एनसीआर दर्ज हुआ था. पुलिस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही थी. इसकी वजह से कोर्ट में याचिका दायर की गई. इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर 10 दिसंबर साल 2022 में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया.

'हम रोज शवों को देखने जाते थे, हमारे पोस्टर फाड़ दिए जाते थे' : रेलवे में लॉ अफसर लापता अधिवक्ता के बेटे करुण कांत उपाध्याय ने बताया कि 'हम लोग डेली मेडिकल कॉलेज जाते थे. वहां जो भी अज्ञात शव आते थे. उनको चेक करते थे. चित्रकूट और मिर्जापुर में भी हम गए थे. जब कहीं नहीं पता चला तो बड़े भाई ने याचिका दायर की. हम लोग दुकानदारों के यहां भी जाते थे, उनके सीसीटीवी चेक करते थे. उस समय पुलिस ज्यादा टाल-मटोल कर रही थी. पुलिस कहती थी कि रिश्तेदारी में कहीं गए होंगे. चले आएंगे. हम लोग हर जगह गुमशुदगी का पोस्टर चिपका कर आते थे. कुछ जगहों पर हमारे पोस्टर भी फाड़ दिए जाते थे. कुछ लोगों पर शक हो रहा था, लेकिन हमारे पास अभी भी कोई साक्ष्य नहीं है'.

अब तक 17 से अधिक एफिडेविट दिए जा चुके हैं. 32 से अधिक तारीखें लग चुकी हैं. इसके बावजूद पिता की अब तक कोई खोज-खबर नहीं है. अधिवक्ता जयशंकर के 4 बेटे हैं. इनमें से 2 वकालत करते हैं. एक बेटा सेना से रिटायर हो चुका है. जबकि एक रेलवे में लॉ अफसर है.

पत्नी बोली-पति को कोई चिंता नहीं थी : जयशंकर की पत्नी आशा उपाध्याय ने बताया कि 'पति रोजाना टहलने के लिए जाते थे. उस दिन भी उन्होंने बोतल में पानी भरा था. दरवाजा खोला था. इसके बाद निकल गए थे. सुबह 6 बजे तक वह घर नहीं पहुंचे तो उनकी खोजबीन शुरू हो गई. उनको कोई चिंता नहीं थी. पुलिस ने कुछ नहीं किया. उल्टा हमसे ही आकर पूछते हैं कि माता जी कुछ पता चला. एक दिन पहले बेटे अभयकांत की शादी के लिए लोग आए थे. पति ने उनसे अच्छी तरह बातचीत की. इसके बाद सो गए थे'.

'मैं अग्निवीरों को ट्रेनिंग दे रहा था, पुलिस ने किया फर्जीवाड़ा' : अधिवक्ता के सबसे बड़े बेटे विनयकांत उपाध्याय अब एयरफोर्स से रिटायर हो चुके हैं. उन्होंने अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लिया है. वह वारंट अफसर थे. उनका कहना है कि मैं जब पिता गायब हुए थो तो उस दौरान मैं ड्यूटी पर था. अग्निवीरों को ट्रेनिंग दे रहा था. मुझे जानकारी भी नहीं है, इसके बावजूद मेरा बयान दर्ज किया जाना दिखाया गया है, जबकि मुझे इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं है. मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं. पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत है. पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि चारों भाइयों के बयान हो चुके हैं.

'कोर्ट ने पुलिस को मौका दिया, लेकिन उम्मीद नहीं' : जयशंकर की नातिन पदमजा ने बताया कि दादा जी रोज हमें स्कूल की गाड़ी तक छोड़ने जाते थे. अब उनका पता नहीं चल रहा है. उनकी बहुत याद आती है. जयशंकर के दूसरे नंबर के बेटे अभय कांत उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं. उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है. एसआईटी का गठन मामले में पहले ही हो चुका है. जांच टीम वहीं है, बस इसमें डिप्टी एसपी को और जोड़ा है. पुलिस की कार्रवाई केबल टेबल वर्क तक ही रह गई है. हर बार फर्जी एफिडेविट दे देते हैं. कोर्ट ने एक मौका दिया है लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है. अभी तक की जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं. लगातार हमें धमकियां भी मिलती रहती हैं.

एडीसीपी क्राइम योगेंद्र लाल ने बताया कि मामले की जांच चल रही है. हर एक पहलू की छानबीन की जा रही है. मामला 3 साल पुराना हो गया है. ऐसे में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आ रही है लेकिन हर लेवल पर सुराग जुटाने का प्रयास किया जा रहा है.

