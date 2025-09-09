धर्मांतरण के आरोपी पर एक्शन में कानून का हो पालन: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को दी नसीहत, बरेली में धर्मांतरण के आरोपी की याचिका पर की सुनवाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 7:25 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को नसीहत दी है कि किसी भी मामले में चाहे धर्मांतरण या कोई और पुलिस को कानून के दायरे में रह कर ही कार्रवाई करनी चाहिए़. बरेली में धर्मांतरण के आरोपी बेग नाम के व्यक्ति की पत्नी की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की.
इस मामले में अदालत ने एसएसपी बरेली को तलब किया था. याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसओजी की टीम 20 अगस्त को बेग को उसके घर से उठा ले गई और अवैध हिरासत में रखा. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सोमवार को बेग को अदालत में पेश किया.
अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष मालवीय ने कोर्ट को बताया कि बेग को एक दृष्टिहीन पीड़िता के अवैध रूप से धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उसे सात सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. पुलिस उसे जेल से लाकर अदालत में पेश कर रही है.
अपर शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि पीड़िता द्वारा उसका नाम लिए जाने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया. इस मामले में अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी पहले की गई थी मगर बेग उस वक्त फरार हो गया था. एसएसपी की ओर से मामले में जवाब दाखिल किया गया. कोर्ट ने याची को उसका प्रति उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है.
