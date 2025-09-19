ETV Bharat / state

घरेलू हिंसा में सुनवाई के क्षेत्राधिकार पर हाईकोर्ट का अहम फैसला, अपर सत्र न्यायालय का आदेश निरस्त किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी-बच्चों को रिहायशी आवास देने या 9000 रुपये हर माह गुजारा और चार लाख रुपये एकमुश्त देने का आदेश सही.

Published : September 19, 2025 at 9:52 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि घरेलू हिंसा कानून के तहत कई घटनाओं में से अंतिम घटना स्थल के मजिस्ट्रेट को शिकायत की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है. इसी के साथ कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून की धारा 12 की अर्जी पर पत्नी बच्चों को रिहायशी आवास देने या 9000 रुपये हर माह गुजारा व चार लाख रुपये एकमुश्त देने के बरेली के सिविल जज के आदेश को सही करार दिया है.

कोर्ट ने अपर सत्र न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सिविल जज को पत्नी की शिकायत सुनने का क्षेत्राधिकार ही नहीं था. कोर्ट ने केवल क्षेत्राधिकार का मुद्दा तय किया और पक्षकारों को मजिस्ट्रेट अदालत में अन्य मुद्दे उठाने की छूट दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने चरनजीत कौर उर्फ मनप्रीत कुमार की याचिका पर उनकी अधिवक्ता शोभावती को सुनकर दिया.

दहेज उत्पीड़न का आरोप: मामले के तथ्यों के अनुसार याची की शादी सरदार राव वीरेंद्र सिंह से 27 मई 2005 को उत्तराखंड के सितारगंज में हुई थी. उसके बाद वह अलवर (राजस्थान) स्थित ससुराल आ गई. उसके तीन बेटियां हुईं. इसके बाद दंपती में मनमुटाव होने लगा. आरोप है कि पति के परिवार जनों ने याची को मारापीटा, गाली दी. साथ ही वे याची को परेशान करने लगे. 50 हजार रुपये दहेज मांगने का भी आरोप है.

बरेली पुलिस ने दर्ज की FIR: याची ने अलवर पुलिस से शिकायत की. इसके बाद बरेली आ गई और वहां घरेलू हिंसा कानून के तहत एसएसपी बरेली से शिकायत की. बारादरी थाने की पुलिस ने ससुराल वालों को बुलाकर पंचायत की. इस दौरान ससुराल वालों ने गाली गलौज की और धमकी दी कि दहेज की रकम नहीं दी, तो घर में रहने नहीं देंगे. पुलिस ने परिवाद दर्ज किया.

अदालत में गुजारा भत्ते के लिए अर्जी दी थी: उसके बाद याची ने सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी बरेली की अदालत में गुजारा भत्ता के लिए अर्जी दी. मजिस्ट्रेट ने एकपक्षीय आदेश में कहा कि ससुराल वाले याची को बच्चों सहित घर में रहने दें या हर महीने नौ हजार रुपये गुजारा भत्ता व चार लाख रुपये एकमुश्त दें. इस आदेश को अपर सत्र न्यायालय में अपील दाखिल कर चुनौती दी गई. कहा गया कि आरोपी का परिवार बरेली में नहीं रहता.

मजिस्ट्रेट अदालत को अधिकार नहीं: शादी भी उत्तराखंड में हुई थी इसलिए बरेली की मजिस्ट्रेट अदालत को याची की घरेलू हिंसा कानून की अर्जी पर सुनवाई का अधिकार नहीं था. अपर सत्र न्यायालय ने अपील स्वीकार कर मजिस्ट्रेट का आदेश निरस्त कर दिया, जिसे याचिका में चुनौती दी गई. हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस पंचायत बरेली में हुई थी. वहां गाली गलौज व धमकी दी गई. ऐसे में अपर सत्र न्यायालय ने धारा 27 को समझने में गलती की है.

सुनवाई सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी की अदालत में होगी: कोर्ट ने कहा कि अंतिम घटना स्थल होने के कारण बरेली की अदालत को अर्जी पर सुनवाई का पूरा अधिकार है. मुकदमे की सुनवाई सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी की अदालत में चलेगी. कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि कर दी, जिसके तहत पत्नी व बच्चों को गुजारा भत्ता व एकमुश्त रकम देने को कहा गया है.

