घरेलू हिंसा में सुनवाई के क्षेत्राधिकार पर हाईकोर्ट का अहम फैसला, अपर सत्र न्यायालय का आदेश निरस्त किया

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि घरेलू हिंसा कानून के तहत कई घटनाओं में से अंतिम घटना स्थल के मजिस्ट्रेट को शिकायत की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है. इसी के साथ कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून की धारा 12 की अर्जी पर पत्नी बच्चों को रिहायशी आवास देने या 9000 रुपये हर माह गुजारा व चार लाख रुपये एकमुश्त देने के बरेली के सिविल जज के आदेश को सही करार दिया है.

कोर्ट ने अपर सत्र न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सिविल जज को पत्नी की शिकायत सुनने का क्षेत्राधिकार ही नहीं था. कोर्ट ने केवल क्षेत्राधिकार का मुद्दा तय किया और पक्षकारों को मजिस्ट्रेट अदालत में अन्य मुद्दे उठाने की छूट दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने चरनजीत कौर उर्फ मनप्रीत कुमार की याचिका पर उनकी अधिवक्ता शोभावती को सुनकर दिया.

दहेज उत्पीड़न का आरोप: मामले के तथ्यों के अनुसार याची की शादी सरदार राव वीरेंद्र सिंह से 27 मई 2005 को उत्तराखंड के सितारगंज में हुई थी. उसके बाद वह अलवर (राजस्थान) स्थित ससुराल आ गई. उसके तीन बेटियां हुईं. इसके बाद दंपती में मनमुटाव होने लगा. आरोप है कि पति के परिवार जनों ने याची को मारापीटा, गाली दी. साथ ही वे याची को परेशान करने लगे. 50 हजार रुपये दहेज मांगने का भी आरोप है.

बरेली पुलिस ने दर्ज की FIR: याची ने अलवर पुलिस से शिकायत की. इसके बाद बरेली आ गई और वहां घरेलू हिंसा कानून के तहत एसएसपी बरेली से शिकायत की. बारादरी थाने की पुलिस ने ससुराल वालों को बुलाकर पंचायत की. इस दौरान ससुराल वालों ने गाली गलौज की और धमकी दी कि दहेज की रकम नहीं दी, तो घर में रहने नहीं देंगे. पुलिस ने परिवाद दर्ज किया.