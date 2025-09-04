प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना के लिए राघवेंद्र प्रताप सिंह रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर मदरसा शिक्षा बोर्ड और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जौनपुर अनीता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने आरोप लगाते हुए पूछा है कि 19 मई 2022 के आदेश की अवहेलना करने पर क्यों न अवमानना कार्यवाही कर दंडित किया जाए.

सीजेएम लखनऊ को दिया निर्देश : कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 23 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है. बुलाए जाने के बावजूद हाजिर न होने पर कोर्ट ने रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर मदरसा शिक्षा बोर्ड राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और सीजेएम लखनऊ को अगली तिथि पर इनकी पेशी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने का एक और अवसर भी दिया है.

अधिकारियों ने मांगा समय : यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मोहम्मद साजिद खान व अन्य की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता राजवेंद्र सिंह को सुनकर दिया है. इससे पहले कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को तलब किया था. दोनों अधिकारी पेश हुए और आदेश पालन के लिए समय मांगा. इसके बाद अनीता हाजिर हुईं लेकिन राघवेंद्र प्रताप सिंह नहीं हाजिर हुए और न ही अनुपालन हलफनामा दाखिल किया. इस पर कोर्ट ने 23 सितंबर को दोनों अधिकारियों को तलब किया है. साथ ही रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा बोर्ड को वारंट जारी किया है.

यह भी पढ़ें : SRMU में लाठीचार्ज मामले में चौकी इंचार्ज और तीन सिपाही सस्पेंड, एबीवीपी की मांग- मुख्यमंत्री शिक्षा माफिया को मिट्टी में मिलाएं