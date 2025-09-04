ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार को जारी किया वारंट, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जौनपुर तलब - ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 23 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है. आज दोनों अधिकारी पेश हुए और समय मांगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.
Published : September 4, 2025 at 9:55 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना के लिए राघवेंद्र प्रताप सिंह रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर मदरसा शिक्षा बोर्ड और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जौनपुर अनीता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने आरोप लगाते हुए पूछा है कि 19 मई 2022 के आदेश की अवहेलना करने पर क्यों न अवमानना कार्यवाही कर दंडित किया जाए.

सीजेएम लखनऊ को दिया निर्देश : कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 23 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है. बुलाए जाने के बावजूद हाजिर न होने पर कोर्ट ने रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर मदरसा शिक्षा बोर्ड राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और सीजेएम लखनऊ को अगली तिथि पर इनकी पेशी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने का एक और अवसर भी दिया है.

अधिकारियों ने मांगा समय : यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मोहम्मद साजिद खान व अन्य की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता राजवेंद्र सिंह को सुनकर दिया है. इससे पहले कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को तलब किया था. दोनों अधिकारी पेश हुए और आदेश पालन के लिए समय मांगा. इसके बाद अनीता हाजिर हुईं लेकिन राघवेंद्र प्रताप सिंह नहीं हाजिर हुए और न ही अनुपालन हलफनामा दाखिल किया. इस पर कोर्ट ने 23 सितंबर को दोनों अधिकारियों को तलब किया है. साथ ही रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा बोर्ड को वारंट जारी किया है.

