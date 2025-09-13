ETV Bharat / state

अदालत के आदेश की अवहेलना; हाईकोर्ट ने संभल की BSA अलका शर्मा के खिलाफ वारंट जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को सभंल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया.

Photo Credit- ALLAHABAD HIGH COURT
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit- ALLAHABAD HIGH COURT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 10:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में उनको व्यक्तिगत रूप से हाजिर हो कर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था.

चरण सिंह और 84 अन्य लोगों याचिका पर सुनवाई: कोर्ट के आदेश के बावजूद वह उपस्थित नहीं हुईं. इस पर कोर्ट ने वारंट जारी कर तलब किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने चरण सिंह और 84 अन्य लोगों की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता विवेक कुमार तिवारी की दलीलों को सुनकर दिया.

इसके पहले 29 जुलाई, 2025 को कोर्ट ने बीएसए को नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा था कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत के आदेश की अवहेलना के लिए अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए.

अलका शर्मा पर अदालत की अवमानना का आरोप: कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, बीएसए अलका शर्मा को नोटिस तामील हो चुका था. इसके बावजूद, 12 सितंबर, 2025 को जब मामले की सुनवाई हुई, तो वह न तो अदालत में मौजूद थीं और न ही उन्होंने कोई हलफनामा दाखिल किया.

इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संभल के माध्यम से उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया, ताकि अगली सुनवाई में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके.

मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी: कोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को यह भी निर्देश दिया है कि वे इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर सीजेएम, संभल को भेजें, ताकि इसका कड़ाई से अनुपालन हो सके. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर, 2025 को होगी.

यह भी पढ़ें- न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने हिंदी में फैसले देने का बनाया नया रिकॉर्ड, अब तक 27,846 ऑर्डर दिए

For All Latest Updates

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURTWARRANT AGAINST SAMBHAL BSAISOBEYING ORDER CONTEMPT OF COURTSAMBHAL BSA ALKA SHARMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.