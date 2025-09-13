अदालत के आदेश की अवहेलना; हाईकोर्ट ने संभल की BSA अलका शर्मा के खिलाफ वारंट जारी किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को सभंल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 10:21 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में उनको व्यक्तिगत रूप से हाजिर हो कर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था.
चरण सिंह और 84 अन्य लोगों याचिका पर सुनवाई: कोर्ट के आदेश के बावजूद वह उपस्थित नहीं हुईं. इस पर कोर्ट ने वारंट जारी कर तलब किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने चरण सिंह और 84 अन्य लोगों की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता विवेक कुमार तिवारी की दलीलों को सुनकर दिया.
इसके पहले 29 जुलाई, 2025 को कोर्ट ने बीएसए को नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा था कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत के आदेश की अवहेलना के लिए अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए.
अलका शर्मा पर अदालत की अवमानना का आरोप: कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, बीएसए अलका शर्मा को नोटिस तामील हो चुका था. इसके बावजूद, 12 सितंबर, 2025 को जब मामले की सुनवाई हुई, तो वह न तो अदालत में मौजूद थीं और न ही उन्होंने कोई हलफनामा दाखिल किया.
इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संभल के माध्यम से उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया, ताकि अगली सुनवाई में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके.
मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी: कोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को यह भी निर्देश दिया है कि वे इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर सीजेएम, संभल को भेजें, ताकि इसका कड़ाई से अनुपालन हो सके. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर, 2025 को होगी.
