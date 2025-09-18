ETV Bharat / state

हर राज्य में लोगों को वहां की भाषा में न्याय मिलना चाहिए : न्यायमूर्ति गौतम चौधरी

लाइब्रेरी हाल में न्यायपालिका में हिन्दी की उपयोगिता और महत्व विषय पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन.

लाइब्रेरी हाल में न्यायपालिका में संगोष्ठी का आयोजन.
लाइब्रेरी हाल में न्यायपालिका में संगोष्ठी का आयोजन. (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 10:17 PM IST

प्रयागराज : हिंदी पखवाड़े के तहत गुरुवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एवं भारतीय भाषा अभियान, काशी प्रान्त, उच्च न्यायालय इकाई के संयुक्त तत्वावधान में संगोष्ठी का आयोजन किया गया. लाइब्रेरी हाल में न्यायपालिका में हिन्दी की उपयोगिता और महत्व विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया.

संगोष्ठी के मुख्य वक्ता न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने कहा कि हिन्दी में निर्णय देने के लिए अधिवक्ता ही मेरे प्रेरणा श्रोत रहे हैं. जिनकी प्रेरणा के कारण ही 27 हजार निर्णय हिन्दी में ही दिए हैं. उन्होंने कहा कि हर राज्य में लोगों को वहां की भाषा में न्याय मिलना चाहिए. न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि हिन्दी को आगे बढ़ाने में भारतीय भाषा अभियान का बहुत बड़ा योगदान है. आज मैंने छह आदेश एवं एक निर्णय हिन्दी में ही दिए. भविष्य में भी मै हिंदी में अधिक से अधिक निर्णय देने का प्रयास करूंगा.

मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति अजित कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पहल पर आज प्रदेशीय भाषा में उच्चतम न्यायालय के भी निर्णयों का अनुवाद हो रहा है. मेरा यह प्रयास है कि हिन्दी भाषी राज्यों के उच्च न्यायालयों में हिन्दी में ही निर्णय पारित हो. इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम करीब 30 हजार निर्णय हिंदी में अनुवादित करा चुके हैं. जल्दी ही फैसलों का रियल टाइम अनुवाद भी उपलब्ध होगा. संगोष्ठी की अध्यक्षता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पाण्डे एवं संचालन महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा ने किया.

मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति अजीत कुमार, विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति डॉ शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति डॉ गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता, अपर महाधिवक्ता महेश चन्द्र चतुर्वेदी, मुख्य स्थाई अधिवक्ता शीतला प्रसाद गौड़ उपस्थित रहे. न्यायमूर्ति डॉ शेखर कुमार यादव ने कहा कि हिन्दी हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक एवं हमारी संस्कृति की पहचान है. हिन्दी जैसी सुमधुर और प्यारी भाषा दुनिया में और कोई नहीं है. हिन्दी भाषा का कोई विकल्प नहीं है.

बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अमित कुमार सिंह सोनू ने कहा कि न्यायालय मात्र कानून का घर नहीं, विश्वास का घर भी है. कवि डॉ श्लेष गौतम, प्रतिभा दीक्षित एवं अजय मिश्र ने कविता पाठ किया. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पाण्डे ने कहा कि हम लोग व्यावसायिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे अंदर हिन्दी में विचार आने चाहिए. अजय कुमार मिश्र पूर्व उपाध्यक्ष एवं संयोजक भारतीय भाषा अभियान, काशी प्रान्त ने भी अपने विचार रखे.

इस अवसर पर हिंदी में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया. संगोष्ठी में कमलेश कुमार द्विवेदी, अमित कुमार सिंह, विवेक मिश्र, राज कुमार त्रिपाठी, हनुमान प्रसाद मिश्र, दिनेश वरूण, बैरिस्टर सिंह, शशि कुमार द्विवेदी, रामेश्वर दत्त पाण्डेय, बिन्दु कुमारी, अंजनी कुमार मिश्र, अंजली सिंह तोमर, कनक कुमार त्रिपाठी, दिवांशु तिवारी, बलदेव शुक्ल, अभिषेक तिवारी, गिरीश चन्द्र शुक्ला, अवनीश चन्द्र त्रिपाठ, पीके राव, सतेन्द्र कुमार त्रिपाठी, अजय कुमार मिश्र, एसपी शुक्ला, लब्ध प्रतिष्ठ मिश्र, अभिषेक सिंह, शिशिर श्रीवास्तव, भूपेंद्र यादव, अमित जौनपुरी, नीलम शुक्ला उपस्थित रहे.

