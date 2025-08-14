प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार की गाजियाबाद निवासी राखी गोयल की सशर्त जमानत स्वीकार कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने बुधवार को सुनाया. कोर्ट ने कहा कि मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है. वहीं, एक मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर आगरा को सूचना के साथ कोर्ट में तलब किया है.

हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया बनाम अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने को कहा है.

एकल पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले की सुनवाई के शीघ्र निपटारे की संभावना बहुत कम है. ईडी के अधिववक्ता ने भी माना कि सुनवाई में समय लगेगा. इसलिए याची को अनुसूचित अपराधों की सुनवाई पूरी होने तक जेल में नहीं रखा जा सकता.

17 महीने से जेल में बंद: हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है, कि मुख्य अभियुक्त सुधीर कुमार गोयल की पत्नी होने के कारण याची को भी अभियुक्त बनाया गया है. 5 मार्च 2024 से जेल में बंद राखी गोयल व उसके पति सुधीर कुमार गोयल और अन्य पर कम से कम 11 अवैध कॉलोनियां विकसित करने का आरोप है.

इनमें प्रत्येक में 100 प्लॉट थे और उन्होंने 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है. प्रवर्तन निदेशालय ने धारा 3 और 4 धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत लखनऊ के ईडी थाने में केस दर्ज किया है.

हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को तलब किया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूचना के बावजूद मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने पर पुलिस कमिश्नर आगरा को जानकारी देने या अगली सुनवाई पर स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने कहा कि सूचना के बाद भी पुलिस की ओर से मांगी जानकारी उपलब्ध न कराना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख लगाते हुए पुलिस कमिश्नर से पूछा है, कि आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया.

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने बत्तो देवी व अन्य की याचिका पर दिया है. पिछली दो सुनवाई पर कोर्ट ने सरकारी वकील से अभियुक्तों पर समन के तामीला की जानकारी हासिल करने को कहा था. सरकारी वकील ने बताया कि आदेश की सूचना पुलिस को दी गई है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. इस पर कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर आगरा को व्यक्तिगत हलफनामा में जानकारी देने का निर्देश दिया है.

