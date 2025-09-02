ETV Bharat / state

आगरा पनवारी कांड; 32 दोषियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत, पांच-पांच साल की कोर्ट ने सुनाई है सजा, 35 साल पहले हुआ था जातीय संघर्ष - ALLAHABAD HIGH COURT DECISION

कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों को रिहाई की तारीख से 15 दिन के भीतर ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित जुर्माने की राशि जमा करनी होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. (Photo Credit: Allahabad High Court)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 7:36 PM IST

Updated : September 2, 2025 at 8:02 PM IST

3 Min Read

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 35 साल पुराने आगरा पनवारी कांड में जातीय संघर्ष में दोषसिद्ध 32 लोगों की जमानत स्वीकार कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने अपील करने वाले जयदेव व 31 अन्य की अर्जी पर वकील राजीव लोचन शुक्ल व सरकारी वकील को सुनकर दिया है. बता दें, 28 मई 2025 को कोर्ट ने 36 को दोषी करार दिया था. 30 मई 2025 को पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी.

कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों को रिहाई की तारीख से 15 दिन के भीतर ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित जुर्माने की राशि जमा करनी होगी. वकील राजीव लोचन शुक्ल ने अपील करने वालों को झूठा फंसाए जाने की बात कहते हुए तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 27 गवाहों से पूछताछ की गई है, लेकिन उनके बयानों में विरोधाभास हैं. सत्र न्यायालय ने इस पर विचार नहीं किया.

अधिकतर दोषी बुजुर्ग : उन्होंने यह भी कहा कि अपील करने वालों में अधिकतर 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं और कई बीमारियों से पीड़ित हैं. सत्र न्यायालय ने साक्ष्यों को गलत पढ़ा और दोषी ठहराया. अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा. कोर्ट को बताया गया कि अपीलार्थी मुकदमे के दौरान जमानत पर थे और उन्होंने किसी भी स्तर पर जमानत का दुरुपयोग नहीं किया. सभी गत 28 मई से जेल में हैं. भविष्य में अपील की शीघ्र सुनवाई की कोई संभावना नहीं है, इसलिए अपील के लंबित रहने तक जमानत पर रिहा किए जाने के पात्र हैं.

कोर्ट ने कहा कि अपीलार्थी देवी सिंह को गत चार अगस्त के आदेश से अल्पकालिक जमानत पर रिहा कर दिया गया है. लगभग 95 वर्षीय देवी सिंह आगरा के जेल अस्पताल में भर्ती हैं. कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान में रखते हुए कि अपील के अंतिम निस्तारण में कुछ समय लग सकता है, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना अपीलार्थियों को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.

आगरा पनवारी कांड की टाइमलाइन.
आगरा पनवारी कांड की टाइमलाइन. (Photo Credit; ETV Bharat)

1990 में हुआ था पनवारी कांड, बुलानी पड़ी थी सेना : 21 जून 1990 थाना सिकंदरा के गांव पनवारी में भरत सिंह कर्दम की बहन मुंद्रा की बारात आई थी. जाट बाहुल्य इस गांव में दबंगों ने बारात चढ़ने का विरोध किया. इसके बाद विवाद जातीय हिंसा में बदल गया.

लोहामंडी, जगदीशपुरा, शाहगंज, सिकंदरा, अछनेरा सहित अन्य इलाकों में घटनाएं हुईं. जाट बाहुल्य गांवों में भी हिंसा हुई. खूनी संघर्ष में कई लोगों की जान भी गई. स्थिति को देखते हुए सेना के साथ ही सीआरपीएफ को बुलाया गया था. पनवारी के साथ ही आधे शहर में कर्फ्यू लगाया गया था. दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे.

यह भी पढ़ें : इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला- अलग घर में रहने वाली जेठानी परिवार का हिस्सा नहीं, जानिए क्या है पूरा मामला

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 35 साल पुराने आगरा पनवारी कांड में जातीय संघर्ष में दोषसिद्ध 32 लोगों की जमानत स्वीकार कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने अपील करने वाले जयदेव व 31 अन्य की अर्जी पर वकील राजीव लोचन शुक्ल व सरकारी वकील को सुनकर दिया है. बता दें, 28 मई 2025 को कोर्ट ने 36 को दोषी करार दिया था. 30 मई 2025 को पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी.

कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों को रिहाई की तारीख से 15 दिन के भीतर ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित जुर्माने की राशि जमा करनी होगी. वकील राजीव लोचन शुक्ल ने अपील करने वालों को झूठा फंसाए जाने की बात कहते हुए तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 27 गवाहों से पूछताछ की गई है, लेकिन उनके बयानों में विरोधाभास हैं. सत्र न्यायालय ने इस पर विचार नहीं किया.

अधिकतर दोषी बुजुर्ग : उन्होंने यह भी कहा कि अपील करने वालों में अधिकतर 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं और कई बीमारियों से पीड़ित हैं. सत्र न्यायालय ने साक्ष्यों को गलत पढ़ा और दोषी ठहराया. अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा. कोर्ट को बताया गया कि अपीलार्थी मुकदमे के दौरान जमानत पर थे और उन्होंने किसी भी स्तर पर जमानत का दुरुपयोग नहीं किया. सभी गत 28 मई से जेल में हैं. भविष्य में अपील की शीघ्र सुनवाई की कोई संभावना नहीं है, इसलिए अपील के लंबित रहने तक जमानत पर रिहा किए जाने के पात्र हैं.

कोर्ट ने कहा कि अपीलार्थी देवी सिंह को गत चार अगस्त के आदेश से अल्पकालिक जमानत पर रिहा कर दिया गया है. लगभग 95 वर्षीय देवी सिंह आगरा के जेल अस्पताल में भर्ती हैं. कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान में रखते हुए कि अपील के अंतिम निस्तारण में कुछ समय लग सकता है, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना अपीलार्थियों को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.

आगरा पनवारी कांड की टाइमलाइन.
आगरा पनवारी कांड की टाइमलाइन. (Photo Credit; ETV Bharat)

1990 में हुआ था पनवारी कांड, बुलानी पड़ी थी सेना : 21 जून 1990 थाना सिकंदरा के गांव पनवारी में भरत सिंह कर्दम की बहन मुंद्रा की बारात आई थी. जाट बाहुल्य इस गांव में दबंगों ने बारात चढ़ने का विरोध किया. इसके बाद विवाद जातीय हिंसा में बदल गया.

लोहामंडी, जगदीशपुरा, शाहगंज, सिकंदरा, अछनेरा सहित अन्य इलाकों में घटनाएं हुईं. जाट बाहुल्य गांवों में भी हिंसा हुई. खूनी संघर्ष में कई लोगों की जान भी गई. स्थिति को देखते हुए सेना के साथ ही सीआरपीएफ को बुलाया गया था. पनवारी के साथ ही आधे शहर में कर्फ्यू लगाया गया था. दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे.

यह भी पढ़ें : इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला- अलग घर में रहने वाली जेठानी परिवार का हिस्सा नहीं, जानिए क्या है पूरा मामला

Last Updated : September 2, 2025 at 8:02 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT DECISIONPRAYAGRAJ NEWSआगरा के 32 दोषियों को जमानतAGRA PANWARI INCIDENTALLAHABAD HIGH COURT DECISION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.