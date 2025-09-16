ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक जाहिद की पत्नी को दी अंतरिम राहत, नाबालिग खुदकुशी मामले में मुकदमे की कार्यवाही पर लगाई रोक

ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 10:13 PM IST

प्रयागराज : भदोई से सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. कोर्ट ने उनके घर में नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. साथ ही सुनवाई के लिए अगली तिथि 28 अक्टूबर नियत की है. यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने सीमा बेग की याचिका पर दिया है.

घर में मृत मिली थी नौकरानी : भदोही के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित विधायक के घर में 9 सितंबर 2024 को नाबालिग नौकरानी मृत पाई गई थी. मामले में 14 सितंबर 2024 को कोतवाली में एसआई हरदत्त पांडेय की तहरीर पर सपा विधायक जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटे के खिलाफ नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था.

कार्यवाही को रद्द करने के लिए दाखिल की है याचिक : 28 मई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सीमा बेग को अग्रिम जमानत मिल चुकी है. इस मामले में विधायक जाहिद बेग और उनके बेटे को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. वर्तमान में सीमा बेग ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

