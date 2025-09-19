ETV Bharat / state

माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत; मां के फर्जी हस्ताक्षर करने के केस में मिला जमानत

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को फर्जी हस्ताक्षर केस में जमानत दे दी है. गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने और मां के दस्तखत बनाने के मामले में उमर अंसारी की जमानत मंजूर कर ली है.

यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने उमर अंसारी की अर्जी पर उसके अधिवक्ता और सरकारी वकील को सुनकर शुक्रवार को दिया. इससे पहले 21 अगस्त को गाजीपुर की एडीजे प्रथम कोर्ट ने उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उमर ने हाईकोर्ट का रुख किया था.

गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है. आरोप है कि उसने गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए और अपनी फरार मां के फर्जी हस्ताक्षर किए. पुलिस ने इस मामले में उमर अंसारी को 4 अगस्त को लखनऊ से गिरफ्तार किया था. तब से उमर अंसारी कासगंज जिला कारागार में बंद हैं.