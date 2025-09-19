ETV Bharat / state

माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत; मां के फर्जी हस्ताक्षर करने के केस में मिला जमानत

उमर की जमानत याचिका 21 अगस्त को गाजीपुर की एडीजे प्रथम कोर्ट ने खारिज कर दी थी. जिसके बाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी.

माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 2:00 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को फर्जी हस्ताक्षर केस में जमानत दे दी है. गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने और मां के दस्तखत बनाने के मामले में उमर अंसारी की जमानत मंजूर कर ली है.

यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने उमर अंसारी की अर्जी पर उसके अधिवक्ता और सरकारी वकील को सुनकर शुक्रवार को दिया. इससे पहले 21 अगस्त को गाजीपुर की एडीजे प्रथम कोर्ट ने उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उमर ने हाईकोर्ट का रुख किया था.

गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है. आरोप है कि उसने गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए और अपनी फरार मां के फर्जी हस्ताक्षर किए. पुलिस ने इस मामले में उमर अंसारी को 4 अगस्त को लखनऊ से गिरफ्तार किया था. तब से उमर अंसारी कासगंज जिला कारागार में बंद हैं.

प्रकरण मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी की उस संपत्ति से जुड़ा है, जो सदर कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ देवढ़ी दास मोहल्ले में स्थित है. डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत इस संपत्ति को कुर्क किया गया था. आरोप है कि उमर ने कुर्क संपत्ति को रिहा कराने के लिए फर्जी वकालतनामा दाखिल किया था.

इस वकालतनामे में उमर ने मां अफशां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए थे, जबकि वह फरार चल रही हैं. उन पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है. हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद उमर अंसारी को अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है.

ये भी पढ़ेंः मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी खारिज, फरार मां अफ्शां के नाम से किए थे फर्जी हस्ताक्षर

