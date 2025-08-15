ETV Bharat / state

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अलीगढ़ मुस्लिम विवि के आरोपी डॉ. जितेंद्र कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने दिया है.


अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंद्ध जवाहर नेहरू मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. जितेंद्र कुमार के खिलाफ 2022 में थाना सिविल लाइन में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्ति जनक टिप्पणी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज है. उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की.


आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि वह निर्दोष हैं. उनके खिलाफ कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं हैं. उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है. कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करेगा. वहीं अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया. कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार कर ली.

पूर्व बसपा विधायक की ज़मानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में पूर्व बसपा विधायक शाहनवाज राणा की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है. मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस थाने में शाहनवाज राणा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है. आरोप है कि वह एक गैंग चलाते हैं और उसके लीडर हैं. अपने गैंग के सदस्यों के साथ संगठित होकर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए जनता में भय व आतंक उत्पन्न करते हैं. यह भी आरोप है कि धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और लोक सेवाओं पर आपराधिक बल का प्रयोग कर धन अर्जित किए हैं. इस मामले में चित्रकूट जेल में बंद हैं। गैंगस्टर मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मुजफ्फरनगर ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इस आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जमानत अर्जी दाखिल की थी.

