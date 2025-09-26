ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले 24 नए जज, 10 एडवोकेट्स को भी बनाया गया न्यायाधीश, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले 24 नए जज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 26, 2025 at 7:48 PM IST 2 Min Read

प्रयागराज : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों/अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इसकी जानकारी शेयर की है. जारी सूची के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है. इनमें 10 एडवोकेट्स और 14 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं. जिनकी नियुक्ति की गई है उनमें एडवोकेट विवेक सरन, एडवोकेट विवेक कुमार सिंह, एडवोकेट गरिमा प्रसाद, एडवोकेट सुधांशु चौहान, एडवोकेट अवधेश कुमार चौधरी, एडवोकेट स्वरूपमा चतुर्वेदी, एडवोकेट सिद्धार्थ नंदन, एडवोकेट कुनाल रवि सिंह, एडवोकेट इन्द्रजीत शुक्ला और एडवोकेट सत्यवीर सिंह शामिल हैं. न्यायिक अधिकारियों में डॉ. अजय कुमार द्वितीय, चमन प्रकाश, दिवेश चंद्र सामंत, प्रशांत मिश्रा प्रथम, तरुण सक्सेना, राजीव भारती, पद्म नारायण मिश्रा, लक्ष्मीकांत शुक्ला, जयप्रकाश तिवारी, देवेंद्र सिंह प्रथम, संजीव कुमार, वानी रंजन अग्रवाल, अचल सचदेव और जुडिशल अफसर बबीता रानी शामिल हैं. इनके अलावा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दो जस्टिस की नियुक्तियां की गई हैं. इनमें एडवोकेट जिया लाल भारद्वाज और एडवोकेट रोमेश वर्मा को न्यायाधीश बनाया गया है.