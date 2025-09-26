इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले 24 नए जज, 10 एडवोकेट्स को भी बनाया गया न्यायाधीश, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
24 नियुक्तियों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुल जजों की संख्या 110 हो गई है. अब भी 50 पद हाईकोर्ट में खाली हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 7:48 PM IST
प्रयागराज : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों/अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इसकी जानकारी शेयर की है.
जारी सूची के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है. इनमें 10 एडवोकेट्स और 14 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं. जिनकी नियुक्ति की गई है उनमें एडवोकेट विवेक सरन, एडवोकेट विवेक कुमार सिंह, एडवोकेट गरिमा प्रसाद, एडवोकेट सुधांशु चौहान, एडवोकेट अवधेश कुमार चौधरी, एडवोकेट स्वरूपमा चतुर्वेदी, एडवोकेट सिद्धार्थ नंदन, एडवोकेट कुनाल रवि सिंह, एडवोकेट इन्द्रजीत शुक्ला और एडवोकेट सत्यवीर सिंह शामिल हैं.
In exercise of the power conferred by the Constitution of India, the President of India, after consultation with Chief Justice of India, is pleased to appoint the following Judges/Additional— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) September 26, 2025
Judges in the High Courts: pic.twitter.com/gtFjrPsAIv
न्यायिक अधिकारियों में डॉ. अजय कुमार द्वितीय, चमन प्रकाश, दिवेश चंद्र सामंत, प्रशांत मिश्रा प्रथम, तरुण सक्सेना, राजीव भारती, पद्म नारायण मिश्रा, लक्ष्मीकांत शुक्ला, जयप्रकाश तिवारी, देवेंद्र सिंह प्रथम, संजीव कुमार, वानी रंजन अग्रवाल, अचल सचदेव और जुडिशल अफसर बबीता रानी शामिल हैं. इनके अलावा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दो जस्टिस की नियुक्तियां की गई हैं. इनमें एडवोकेट जिया लाल भारद्वाज और एडवोकेट रोमेश वर्मा को न्यायाधीश बनाया गया है.
कर्नाटक हाईकोर्ट में भी तीन नियुक्तियां हुई हैं. इनमें कुरुबारहल्ली वेंकटारामरेड्डी अरविंद को स्थायी जज बनाया गया है. वहीं जुडिशियल अफसर गीता कदबा भारथाराजा सेट्टी और बोरकट्टे मुरलीधर पाई को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. कर्नाटक हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारी त्यागराजा नारायण इनावली को भी अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों के खाली चल रहे पदों और पेंडेंसी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले सीनियर एडवोकेट सतीश त्रिवेदी ने बताया कि इन 24 नियुक्तियों के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुल जजों की संख्या 110 हो गई है. यहां कुल स्वीकृत पदों की संख्या 160 है. अब भी 50 पद हाईकोर्ट में खाली रहेंगे.
सीनियर एडवोकेट एसएफए नकवी का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुल 160 पदों के सापेक्ष सर्वाधिक जजों की संख्या 120 रही है. धीरे-धीरे यह संख्या घटती गई और 100 से भी कम जज इलाहाबाद हाईकोर्ट में काम कर रहे थे. यही कारण है कि 12 लाख से अधिक केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं. संख्या बढ़ने से निश्चित रूप से पेंडेंसी कुछ कम होगी. हालांकि यह संख्या भी अभी अपर्याप्त है. न्यायाधीशों की जो 50 खाली पद है उन्हें भी शीघ्र भरना चाहिए.
यह भी पढ़ें : संभल में शिक्षिका पर प्रेमिका ने करवाया था एसिड अटैक, एनकाउंटर में पकड़े गए इंस्टाग्राम आशिक ने खोले राज, प्लानिंग जान हौरान हो जाएंगे