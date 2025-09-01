ETV Bharat / state

जनहित याचिका दाखिल करने वाले याची की पिटाई पर हाईकोर्ट गंभीर, पुलिस और प्रशासन से जवाब मांगा - ALLAHABAD HIGH COURT

पीआईएल दाखिल करने वाले याची की पिटाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी. संत कबीर नगर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब मांगा

Photo Credit: Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit: Allahabad High Court)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 8:36 PM IST

2 Min Read

प्रयागराज: अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले याची की पिटाई करने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने इस मामले में जिले के आला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों सहित राजस्व अधिकारयों से भी जवाब तलब किया है. सभी को 10 दिन में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

याचिकाकर्ता की पिटाई पर कोर्ट ने जतायी चिंता: संत कबीर नगर के गांव उमिला बुद्धा कलान में सार्वजनिक उपयोग की भूमि और गांव सभा की भूमि पर हुए व्यापक अतिक्रमण को लेकर कमल नारायण पाठक ने जनहित याचिका दाखिल की है. इसकी न्यायमूर्ति जेजे मुनीर सुनवाई कर रहे हैं. याचिकाकर्ता की पिटाई पर कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है.

अधिकारी अपना काम सही से नहीं कर रहे: कोर्ट ने कहा कि यदि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण जैसी गतिविधियों की रिपोर्ट करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को गुंडों और माफिया धमकाएंगे और पीटेंगे, तो समाज में हो रही इस तरह की गड़बड़ियों को उजागर करने वाला कोई नहीं बचेगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि राज्य के अधिकारी अपने कर्तव्यों का सही से पालन करते, तो जनहित याचिका दाखिल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती.

कमल नारायण पाठक की जनहित याचिका पर सुनवाई: इस मामले में याचिकाकर्ता कमल नारायण पाठक ने अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि गांव की तालाब, खलिहान, गड़ही, ठीकरी (भीटा) आदि सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर प्रतिवादियों ने अवैध कब्जा करके निर्माण कर लिया है. सुनवाई के दौरान खलीलाबाद के एसडीएम ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ 47 मामले दर्ज किए गए हैं, जो अब भी लंबित हैं.

याचिकाकर्ता के भाइयों पर हमला: इसके साथ ही याचिका में याचिकाकर्ता के भाइयों पर हमले और पुलिस पर मनमानी का गंभीर आरोप लगाया गया है. आरोप है कि 26 अप्रैल, 2025 को याचिकाकर्ता के भाई दीप नारायण और राज नारायण पाठक को प्राथमिक पाठशाला में बुलाकर उनकी पिटाई की गई. जब वे पुलिस थाने पहुंचे, तो पुलिस ने पीड़ितों की बजाय आरोपियों का एफआईआर पहले दर्ज किया और पीड़ितों को धमकाया गया.

हाईकोर्ट ने जिले के अधिकारियों को तलब किया: कोर्ट ने संत कबीर नगर के एसपी, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी और एक जूनियर इंजीनियर को दस दिनों के भीतर अपने व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल करके इन आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया है.

