अवमानना याचिका को लेकर PVVNL एमडी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- अदालत के आदेश का पालन करें या कोर्ट में हाजिर हो

हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्र के बेटे को आर्म्स एक्ट मामले में दी जमानत, संतकबीरनगर के जेलर को हाजिर होने का दिया निर्देश

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी तलब (photo credit ETV Bharat)
Published : August 20, 2025 at 10:56 PM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी को आदेश दिया है कि वह या तो हाईकोर्ट के 6 मई 2025 के आदेश का अनुपालन करें या फिर अदालत में हाजिर हो कर स्पष्टीकरण दे. कोर्ट ने एमडी को 22 सितंबर तक आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने गाजियाबाद के राम रतन सुमन की अवमानना याचिका पर दिया है.

याची गाजियाबाद में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में एकाउंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत था. उसे एक आरोप में बर्खास्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई. इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. सुनवाई के दौरान याची को बहाल कर दिया गया. लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी नहीं की गई. जबकि कोर्ट ने दो सप्ताह में कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया था. इस आदेश का अनुपालन नहीं करने पर याची ने अवमानना याचिका दाखिल की.

पूर्व विधायक विजय मिश्र के बेटे को आर्म्स एक्ट मामले में दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र की आर्म्स एक्ट के मामले में ज़मानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने दिया है. हाईकोर्ट ने माना कि मौजूदा परिस्थितियों और प्रस्तुत साक्ष्यों को देखते हुए विष्णु को जमानत पर रिहा किया जा सकता है. हालांकि कोर्ट ने इस दौरान कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा. गोपीगंज थाने में वर्ष 2022 में पुलिस ने विष्णु मिश्र के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने इस मामले में विष्णु से एके-47 राइफल और कारतूस सहित कई अन्य असलहे बरामद करने का दावा किया था. विष्णु मिश्र के खिलाफ आर्म्स एक्ट के इस मामले के अलावा संगीन धाराओं में भी कई मुकदमे दर्ज हैं.

जमानत के बाद भी रिहाई नहीं करने पर संतकबीरनगर के जेलर तलब

वहीं हाईकोर्ट ने जमानत मिलने के बाद भी बंदी की रिहाई नहीं करने पर जिला कारागार संतकबीरनगर के जेलर को व्यक्तिगत हलफनामा के साथ 26 अगस्त को तलब किया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया कि जिला न्यायालय यह सुनिश्चित करें कि अपीलार्थी को तत्काल प्रभाव से जेल से रिहा किया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने जितेंद्र की आपराधिक अपील पर दिया है.

