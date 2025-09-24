इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट से की गई शादी को अमान्य ठहराया; वकील पर लगाया जुर्माना

ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, 'धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट फर्जी तो शादी अवैध', कोर्ट ने दोनों को बिना धर्म परिवर्तन किए शादी रजिस्टर्ड कराने के दिए निर्देश.

Published : September 24, 2025

Updated : September 24, 2025

Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी धर्म परिवर्तन प्रमाणपत्र के सहारे सुरक्षा की मांग करने आए युगल के विवाह को अमान्य करार दिया है. कोर्ट ने दोनों को विशेष विवाह कानून के तहत प्रयागराज में बिना धर्म परिवर्तन किए शादी रजिस्टर्ड कराने के निर्देश दिए हैं.

मोहम्मद बिन कासिम उर्फ अकबर मुस्लिम और जैनब परवीन उर्फ चंद्रकांता ने धर्म परिवर्तन के फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे शादी की थी. कोर्ट ने चंद्रकांता के परिवार के साथ जाने से इनकार करने पर उसे पंजीकरण प्रमाणपत्र मिलने तक नारी संरक्षण गृह में रखने के निर्देश दिए हैं. अब तक वह याची के साथ रह रही थी.

कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को भविष्य में बिना सत्यापन ऐसे फर्जी प्रमाणपत्र याचिका के साथ दाखिल न करने की चेतावनी भी दी है. साथ ही वकील पर 25 हजार रुपये हर्जाना लगाया है. हर्जाना 15 दिन में जमा करने का निर्देश दिया है. हर्जाना जमा नहीं किया गया तो इसे डीएम के माध्यम से वसूला जाएगा.

22 फरवरी को धर्म परिवर्तन, 26 मई को निकाह: यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने मोहम्मद बिन कासिम उर्फ अकबर व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याचियों का कहना था कि दोनों विपरीत धर्म के हैं. युवती ने अपनी मर्जी से गत 22 फरवरी को इस्लाम धर्म स्वीकार किया था. खानकाह आलिया अरीफिया ने धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र जारी किया था. उसके बाद उन्होंने 26 मई को निकाह किया. मांग की गई कि उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में किसी के दखल पर रोक लगाई जाए.

धर्म परिवर्तन फर्जी तो शादी अवैध: सरकारी वकील ने बताया कि धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र फर्जी है. क्योंकि, सचिव/प्रबंधक जामिया आरफा सैयद सरवन कौशाम्बी ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि उनकी संस्था ने धर्म परिवर्तन का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन फर्जी है तो शादी भी अवैध है. क्योंकि, मुस्लिम कानून में इस्लाम मानने वालों के बीच ही निकाह का करार हो सकता है, विपरीत धर्म के लोगों का नहीं.

कोर्ट ने कहा, युवक-युवती का निकाह अमान्य: कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन का दस्तावेज फर्जी होने के कारण शादी भी अवैध है. दोनों शादीशुदा नहीं है. हालांकि, संविधान दो बालिगों को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार देता है. इसलिए दोनों विशेष विवाह कानून के तहत बिना धर्म बदले शादी का पंजीकरण करा सकते हैं.

प्रयागराज में कपल अपनी शादी रजिस्टर्ड कराएं: कोर्ट को बताया गया कि गाजीपुर में निबंधक विशेष विवाह अधिनियम इस समय कोई नहीं है. इसलिए याची प्रयागराज में निबंधक विशेष विवाह अधिनियम के समक्ष शादी पंजीकृत करने की अर्जी दे सकते हैं. कोर्ट ने अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता से कहा कि दो घंटे में जिला प्रोबेशन अधिकारी को इसकी सूचना दें.

कोर्ट ने 16 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा: साथ ही निबंधक अनुपालन भी प्रयागराज के डीएम, जिला प्रोबेशन अधिकारी और पुलिस कमिश्नर को सूचना दे. कोर्ट ने याची को सुरक्षा देने सहित युवती को नारी संरक्षण गृह ले जाने का इंतजाम करने का आदेश दिया. साथ ही निबंधक अनुपालन से 16 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

