ETV Bharat / state

गुंडा एक्ट पर High Court ने अफसरों को चेताया; जज बोले- सिर्फ 2 मुकदमे पर किसी को गुंडा नहीं ठहरा सकते - HIGH COURT WARNS OFFICERS

हाईकोर्ट ने गुंडा एक्ट में जारी नोटिस को प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग मानते हुए ADM ललितपुर को कानूनी मानकों का पालन करने के निर्देश दिए.

Etv Bharat
गुंडा एक्ट पर High Court ने अफसरों को चेताया. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 8:31 PM IST

2 Min Read

प्रयागराज: केवल दो आपराधिक मुकदमे के आधार पर गुंडा एक्ट के तहत नोटिस भेजने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि केवल दो आपराधिक मामलों में नाम दर्ज होने के आधार पर किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत ‘गुंडा’ घोषित नहीं किया जा सकता.

यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने एडीएम ललितपुर द्वारा गुंडा एक्ट के तहत जारी कारण बताओ नोटिस को रद कर दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने सौरभ कुमार की याचिका पर दिया.

याची सौरभ कुमार के खिलाफ 30 जून 2025 को एडीएम ललितपुर ने यूपी गुंडा एक्ट की धारा 3 के तहत नोटिस जारी किया था. दो मुकदमों में नाम दर्ज होने व एक बीट रिपोर्ट के आधार पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की नोटिस जारी की गई थी. याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी.

याची के अ​धिवक्ता ने दलील दी कि केवल दो आपराधिक मामलों और एक बीट रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकार की नोटिस जारी करना कानून का उल्लंघन है. गोवर्धन बनाम राज्य (2023) के मामले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि मात्र दो मामलों में नाम आने से किसी को ‘गुंडा’ की परिभाषा में नहीं लाया जा सकता.

कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद गुंडा एक्ट की कार्रवाई के लिए जारी की गई एडीएम ललितपुर की नोटिस को प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग मानते हुए रद कर दिया. साथ ही उन्हें भविष्य में ऐसे मामलों में कानूनी मानकों का पालन करने और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं.

ये भी पढ़ेंः बुलंदशहर के वाहिद हत्याकांड में 12 को उम्र कैद की सजा; कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

प्रयागराज: केवल दो आपराधिक मुकदमे के आधार पर गुंडा एक्ट के तहत नोटिस भेजने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि केवल दो आपराधिक मामलों में नाम दर्ज होने के आधार पर किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत ‘गुंडा’ घोषित नहीं किया जा सकता.

यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने एडीएम ललितपुर द्वारा गुंडा एक्ट के तहत जारी कारण बताओ नोटिस को रद कर दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने सौरभ कुमार की याचिका पर दिया.

याची सौरभ कुमार के खिलाफ 30 जून 2025 को एडीएम ललितपुर ने यूपी गुंडा एक्ट की धारा 3 के तहत नोटिस जारी किया था. दो मुकदमों में नाम दर्ज होने व एक बीट रिपोर्ट के आधार पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की नोटिस जारी की गई थी. याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी.

याची के अ​धिवक्ता ने दलील दी कि केवल दो आपराधिक मामलों और एक बीट रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकार की नोटिस जारी करना कानून का उल्लंघन है. गोवर्धन बनाम राज्य (2023) के मामले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि मात्र दो मामलों में नाम आने से किसी को ‘गुंडा’ की परिभाषा में नहीं लाया जा सकता.

कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद गुंडा एक्ट की कार्रवाई के लिए जारी की गई एडीएम ललितपुर की नोटिस को प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग मानते हुए रद कर दिया. साथ ही उन्हें भविष्य में ऐसे मामलों में कानूनी मानकों का पालन करने और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं.

ये भी पढ़ेंः बुलंदशहर के वाहिद हत्याकांड में 12 को उम्र कैद की सजा; कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

For All Latest Updates

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURTHIGH COURT ORDERPRAYAGRAJ NEWSUP NEWSHIGH COURT WARNS OFFICERS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.