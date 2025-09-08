इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के बिल्डर पर गैंगस्टर की कार्यवाही रद्द की, कहा- एक ही मुकदमे में कार्यवाही, एक्ट का दुरुपयोग
बरेली विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता ने 2022 में इज्जतनगर पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज कराया था.
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक ही मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर एक्ट में की गई कार्यवाही एक्ट का दुरुपयोग है. कोर्ट ने बरेली की 'एलायंस बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अरविंदर सिंह व निदेशक रमनदीप व अन्य पर की गई गैंगस्टर की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द कर दिया है. अरविंदर सिंह और रमनदीप की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने यह आदेश दिया.
मामले के अनुसार, बरेली विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता ने 2022 में इज्जतनगर पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया गया था कि बिहारमन नगला गांव की एक जमीन को शहरी भूमि सीमा अधिनियम के तहत सरप्लस घोषित किया गया था और 1990 में इसका कब्जा बरेली विकास प्राधिकरण को दे दिया गया था.
कुछ भू-माफिया इस जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से विवादित जमीन पर बाउंड्री वॉल बनवाने के काम में बाधा पहुंचाई. इस मामले में राजीव कुमार, विशाल गंगवार, राधेश्याम राणा और रविंद्र कुमार गुप्ता सहित 5-6 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया.
जांच के बाद पुलिस ने अमनदीप, रमनदीप, हनी कुमार, अरविंदर सिंह, युवराज सिंह, सतवीर सिंह और रविंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य आरोप में चार्जशीट दायर की. इसी मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया. याचियों ने गैंगस्टर की कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी.
याची अरविंदर सिंह और रमनदीप के अधिवक्ता का कहना था कि उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही गलत है, क्योंकि यह एक ही मुकदमे पर आधारित है, जो कि मूल रूप से एक सिविल विवाद था. हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद गैंगस्टर की संपूर्ण कार्यवाही को दुरुपयोग मानते हुए रद्द कर दिया.
