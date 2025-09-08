ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के बिल्डर पर गैंगस्टर की कार्यवाही रद्द की, कहा- एक ही मुकदमे में कार्यवाही, एक्ट का दुरुपयोग

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक ही मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर एक्ट में की गई कार्यवाही एक्ट का दुरुपयोग है. कोर्ट ने बरेली की 'एलायंस बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अरविंदर सिंह व निदेशक रमनदीप व अन्य पर की गई गैंगस्टर की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द कर दिया है. अरविंदर सिंह और रमनदीप की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने यह आदेश दिया.

मामले के अनुसार, बरेली विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता ने 2022 में इज्जतनगर पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया गया था कि बिहारमन नगला गांव की एक जमीन को शहरी भूमि सीमा अधिनियम के तहत सरप्लस घोषित किया गया था और 1990 में इसका कब्जा बरेली विकास प्राधिकरण को दे दिया गया था.

कुछ भू-माफिया इस जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से विवादित जमीन पर बाउंड्री वॉल बनवाने के काम में बाधा पहुंचाई. इस मामले में राजीव कुमार, विशाल गंगवार, राधेश्याम राणा और रविंद्र कुमार गुप्ता सहित 5-6 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया.