इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी डॉट कॉम के सीईओ के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर रद्द, आगरा के वकील ने दर्ज कराया था केस

वकील ने आरोप लगाया था कि शादी डॉट कॉम पर रजिस्टर्ड एक महिला ने अश्लील वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल किया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 10:09 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी डॉट कॉम के संस्थापक व सीईओ अनुपम मित्तल के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में आगरा में दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने दिया है. न्यू आगरा पुलिस थाने में 30 जनवरी 2022 को एक वकील ने अनुपम मित्तल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.

आरोप लगाया था कि उसने शादी डॉट कॉम की सदस्यता ली थी और इसके लिए भुगतान भी किया था. प्लेटफार्म पर सत्यापित प्रोफाइल वाले कुछ लोग अश्लीलता के कार्य में शामिल थे. शादी डॉट कॉम पर रजिस्टर्ड एक महिला पर अश्लील वीडियो बनाने और उसे ब्लैकमेल करने, 5100 रुपये की जबरन वसूली करने का आरोप लगाया.

वकील ने इसकी शिकायत सीईओ से की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर धोखाधड़ी, जबरन वसूली, धमकी देने सहित अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई. सीईओ ने याचिका के माध्यम से चुनौती दी. उनके वकील का कहना था कि सभी आरोप मनगढ़ंत हैं. कोई भी पुख्ता साक्ष्य नहीं हैं.

सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि शादी डॉट कॉम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो केवल सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है. ऐसे में प्लेटफार्म पर तीसरे पक्ष के कृत्यों के लिए सीईओ को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता ने जबरन वसूली की मांग पर कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति नहीं दी, इसलिए जबरन वसूली के तहत कोई अपराध नहीं बनता है.

साथ ही याची की ओर से धोखाधड़ी का कोई इरादा नहीं पाए जाने के कारण धोखाधड़ी के तहत भी कोई मामला नहीं बनता. इसी के साथ कोर्ट ने अनुपम मित्तल के खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी.

यह भी पढ़ें : इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहली बार 24 नवनियुक्त न्यायमूर्तियों ने एक साथ ली पद की शपथ, अब भी 50 पद खाली

