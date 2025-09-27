ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी डॉट कॉम के सीईओ के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर रद्द, आगरा के वकील ने दर्ज कराया था केस

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी डॉट कॉम के संस्थापक व सीईओ अनुपम मित्तल के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में आगरा में दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने दिया है. न्यू आगरा पुलिस थाने में 30 जनवरी 2022 को एक वकील ने अनुपम मित्तल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.

आरोप लगाया था कि उसने शादी डॉट कॉम की सदस्यता ली थी और इसके लिए भुगतान भी किया था. प्लेटफार्म पर सत्यापित प्रोफाइल वाले कुछ लोग अश्लीलता के कार्य में शामिल थे. शादी डॉट कॉम पर रजिस्टर्ड एक महिला पर अश्लील वीडियो बनाने और उसे ब्लैकमेल करने, 5100 रुपये की जबरन वसूली करने का आरोप लगाया.

वकील ने इसकी शिकायत सीईओ से की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर धोखाधड़ी, जबरन वसूली, धमकी देने सहित अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई. सीईओ ने याचिका के माध्यम से चुनौती दी. उनके वकील का कहना था कि सभी आरोप मनगढ़ंत हैं. कोई भी पुख्ता साक्ष्य नहीं हैं.