हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर के आचार्य को हटाने का आदेश रद्द किया, कहा- यह पद नहीं, परंपरागत दायित्व है
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर के आचार्य डॉ. देवी प्रसाद द्विवेदी को हटाने के मुख्य कार्यपालक के आदेश को रद्द कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 7:38 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर में रात्रि भोग, श्रृंगार व आरती करने वाले आचार्य डॉ. देवी प्रसाद द्विवेदी को हटाने के मुख्य कार्यपालक के आदेश को रद्द कर दिया है और याची को बिना किसी मानदेय के सुगमतापूर्वक श्रृंगार आरती व पूजन करने देने की अनुमति देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि आचार्य का पूरा सम्मान किया जाए. वह चाहें तो सहायक भी रख सकते हैं. चाहें तो सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार व गुरुवार को रात्रि भोग, श्रृंगार, आरती व पूजन करा सकते हैं.
प्रशिक्षण का काम ले सकता है न्यास: न्यास उनसे महीने में एक दिन मंदिर परिसर में कर्मकांड के प्रशिक्षण का काम ले सकता है. कोर्ट ने याची को न्यास को सूचित कर दायित्व का स्वयं त्याग करने की छूट दी है. कोर्ट ने कहा कि विवाद आपस में न सुलझे तो न्यायालय आ सकते हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने डॉ. देवी प्रसाद द्विवेदी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.
डॉ. देवी प्रसाद द्विवेदी की याचिका पर आदेश: मामले के तथ्यों के अनुसार काशी विद्वत परिषद ने पुजारी वंशीधर के निधन के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को 13 जनवरी 1994 को पत्र लिखकर कर्मकांड के विद्वान याची की आचार्य पद का दायित्व की संस्तुति की, जिस पर उनकी नियुक्ति की गई. प्रारंभ में एक वर्ष बाद में तीन वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया. मानदेय भी बढ़ाया जाता रहा.
मुख्य सचिव की नाराजगी बनी वजह: प्रदेश के मुख्य सचिव ने एकांत पूजा का प्रस्ताव भेजा, तो याची ने दर्शनार्थियों को रोककर पूजा कराने में असमर्थता जताई. इस पर वह नाराज हो गए और शिकायत कराई कि नियुक्ति अवैध है एवं अनियमितता की जा रही है. जांच कराई गई लेकिन रिपोर्ट नहीं दी गई. फिर जवाब मांगा और आदेश हुआ कि 24 जून 2018 के बाद सेवा विस्तार नहीं किया गया था, इसलिए वसूली की जाएगी.
अदालत ने कहा- आदेश पूर्वाग्रह ग्रसित: न्यास ने यह भी कहा कि याची 60 वर्ष से अधिक आयु का है, इसलिए पूजन नहीं कर सकता और मानदेय नहीं प्राप्त कर सकता. कोर्ट ने दोनों तर्कों को अस्वीकार करते हुए कहा कि 60 वर्ष आयु के बाद पूजा पर रोक का कोई नियम नहीं है. हाईकोर्ट के स्थगनादेश के आधार पर याची पूजा कराते रहे. कोर्ट ने कहा कि याची की तुलना मंदिर के कर्मचारियों से नहीं की जा सकती. आचार्य कोई पद नहीं परंपरागत दायित्व है. याची के विरुद्ध आदेश पूर्वाग्रह से ग्रसित है.
