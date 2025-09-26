ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर के आचार्य को हटाने का आदेश रद्द किया, कहा- यह पद नहीं, परंपरागत दायित्व है

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर में रात्रि भोग, श्रृंगार व आरती करने वाले आचार्य डॉ. देवी प्रसाद द्विवेदी को हटाने के मुख्य कार्यपालक के आदेश को रद्द कर दिया है और याची को बिना किसी मानदेय के सुगमतापूर्वक श्रृंगार आरती व पूजन करने देने की अनुमति देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि आचार्य का पूरा सम्मान किया जाए. वह चाहें तो सहायक भी रख सकते हैं. चाहें तो सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार व गुरुवार को रात्रि भोग, श्रृंगार, आरती व पूजन करा सकते हैं.

प्रशिक्षण का काम ले सकता है न्यास: न्यास उनसे महीने में एक दिन मंदिर परिसर में कर्मकांड के प्रशिक्षण का काम ले सकता है. कोर्ट ने याची को न्यास को सूचित कर दायित्व का स्वयं त्याग करने की छूट दी है. कोर्ट ने कहा कि विवाद आपस में न सुलझे तो न्यायालय आ सकते हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने डॉ. देवी प्रसाद द्विवेदी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.

डॉ. देवी प्रसाद द्विवेदी की याचिका पर आदेश: मामले के तथ्यों के अनुसार काशी विद्वत परिषद ने पुजारी वंशीधर के निधन के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को 13 जनवरी 1994 को पत्र लिखकर कर्मकांड के विद्वान याची की आचार्य पद का दायित्व की संस्तुति की, जिस पर उनकी नियुक्ति की गई. प्रारंभ में एक वर्ष बाद में तीन वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया. मानदेय भी बढ़ाया जाता रहा.