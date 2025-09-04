ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी में जीव विज्ञान को शामिल करने की मांग पर किया जवाब तलब, सरकार ने मांगा 10 दिन का समय - ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

अभी विज्ञान विषय में सिर्फ भौतिकी और रसायन विज्ञान को ही शामिल किया गया है. इसे लेकर कई अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit: Allahabad High Court)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 10:10 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) में विज्ञान विषय की योग्यता में जीव विज्ञान (प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान) को शामिल करने की मांग पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. अभी विज्ञान विषय में सिर्फ भौतिकी और रसायन विज्ञान को ही शामिल किया गया है. इसे लेकर कई अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है.

यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने हेमंत कुमार, राजबहादुर सिंह, विवेक कुमार, अब्दुल कादिर अंसारी की याचिका पर दिया है. प्रदेश सरकार की ओर से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए याचिका इसी मामले में योजित अन्य याचिका से संबद्ध करने का निर्देश दिया है.

याचियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की 22 अप्रैल 2024 को जारी नियमावली में विज्ञान टीजीटी के लिए योग्यता केवल भौतिकी और रसायन विज्ञान तक सीमित है. जीव विज्ञान इसमें शामिल नहीं है. यह संविधान में दिए गए समानता का अधिकार और लोक सेवाओं में अवसर की समानता का उल्लंघन है. याचिका में यह मांग की गई है कि टीजीटी विज्ञान की योग्यता को फिर से निर्धारित किया जाए और इसमें जीव विज्ञान को भी शामिल किया जाए.

यह भी मांग है कि जिन उम्मीदवारों के पास स्नातक स्तर पर प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे विषय हैं उन्हें टीजीटी विज्ञान पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए.

