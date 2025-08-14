प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत मिलने के बाद भी जमानतदार और जमानत राशि की व्यवस्था न कर पाने वाले बंदियों के हक में बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने ऐसे कई मामलों का संज्ञान लिया, जिनमें बंदी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के चलते 2 जमानतदारों की व्यवस्था नहीं कर पाए. इसके कारण जमानत मिलने के बाद भी वह कई साल तक जेल में बंद रहे.

न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने गोरखपुर की बच्ची देवी की अर्जी पर आदेश दिया कि मजिस्ट्रेट या संबंधित न्यायालय आरोपी की आर्थिक और सामाजिक हालात देखते हुए अब दो के बजाय केवल एक ही जमानतदार पर जमानत स्वीकृत करें. जमानत बांड राशि भी आरोपी की आर्थिक क्षमता के अनुसार तय की जाए.

'7 दिनों तक जमानतदार पेश न करने पर सचिव को दें सूचना' : कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई अभियुक्त 7 दिनों के भीतर जमानती पेश नहीं कर पाता है तो जेल अधीक्षक को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को सूचित करना होगा. इसके बाद उसकी रिहाई के लिए एक वकील की व्यवस्था की जाएगी ताकि वह बाहर आ सके. अगर किसी अभियुक्त पर कई राज्यों में कई मामले दर्ज हैं तो अदालत गिरीश गांधी बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उसे तुरंत रिहा करेगी.

'मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आदेश की कॉपी रखें' : कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वह मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस आदेश की एक प्रति रखें ताकि नए दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार किया जा सके. इसके साथ ही कोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया है कि इस आदेश की एक प्रति सभी जिला न्यायाधीशों, पुलिस महानिदेशक, अपर महानिदेशक (अभियोजन) और निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, लखनऊ को भेजी जाए. इन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये निर्देश प्रभावी ढंग से लागू हो.

याची बच्ची देवी को मिली राहत : गोरखपुर के शांति नगर बिछिया में बच्ची देवी (याची) की कृष्णा हार्डवेयर पेंट्स सेंटर के नाम से दुकान है. अधिकृत कंपनी के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान दुकान से नकली एशियन पेंट्स बरामद हुआ था. इस मामले में उस पर धोखाधड़ी, कॉपीराइट अधिनियम सहित कई आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ. चार्जशीट का सज्ञान लेकर ट्रायल कोर्ट ने समन आदेश जारी किया था. याची ने समस्त कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होकर बेल बांड भरने का आदेश दिया. कहा कि जब तक विशेष परिस्थितियां न हो हिरासत में न लिया जाए.

बिना गिरफ्तारी चार्जशीट वाले आरोपियों को जेल भेजने पर रोक : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. कोर्ट ने उन आरोपियों को सीधे न्यायिक हिरासत (जेल) में भेजने पर रोक लगा दी है जिन्हें पुलिस ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया था. अदालत ने निर्देश दिया कि यदि आरोप पत्र गिरफ्तारी के बिना दायर किया गया है तो ट्रायल कोर्ट अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजने के बजाय सीधे जमानत बांड पर रिहा कर सकता है. अभियुक्त को अलग से जमानत आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी.

