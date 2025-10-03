हाईकोर्ट ने फतेहपुर में सड़क पटरी पर दुकानें बनाने पर लगायी रोक, डीएम और नगर पालिका परिषद से जानकारी मांगी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर में सड़क पटरी पर दुकानें बनाने पर रोक लगाने का आदेश दिया है. डीएम और नगर पालिका परिषद से जानकारी मांगी.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर में जीटी रोड की सड़क पटरी पर डीएम की सहमति से नगर पालिका परिषद द्वारा दुकानें बनाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तारीख तय करते हुए डीएम और नगर पालिका परिषद से जानकारी मांगी है.
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता अनुपम कुमार अवस्थी व पांच अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिका में दाखिल फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि डाक बंगले से डीएम आवास होते हुए रेलवे स्टेशन तक सड़क पटरी पर दुकानें बनाई जा रही हैं.
याची के अधिवक्ता बीके सिंह चंदेल और मयंक कृष्ण सिंह चंदेल का कहना है कि सरकार की इस योजना से आम नागरिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी. दुकानें बनने से फुटपाथ और नाली खत्म हो जाएगी, जिससे जलभराव का भी सामना करना पड़ेगा और ट्रैफिक की भी समस्या होगी. कहा गया कि सड़क पटरी पर निर्माण अवैध है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती.
मस्जिद की दीवार पर बम फेंकने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के खुल्दाबाद थानाक्षेत्र स्थित एक मस्जिद की दीवार पर बम फेंकने के आरोपी रिजवान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. दो अभियुक्तों जीशान व अनीस को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति जफीर अहवान की याचिका पर उसके अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक को सुनकर दिया है.
अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक ने कहा कि याची निर्दोष है, उसे सह अभियुक्तों के बयान पर फंसाया गया है. एफआईआर व केस डायरी से स्पष्ट है कि याची के खिलाफ बीएनएस की धारा 109(1) के अपराध का खुलासा नहीं किया गया है. कोई व्यक्ति बम से घायल भी नहीं हुआ है. इसलिए याची को गिरफ्तार न किया जाए. कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट पेश होने या याचिका के निस्तारण जो जल्दी हो, तक खुल्दाबाद थाने में दर्ज एफआईआर के अंतर्गत याची को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया है.
