हाईकोर्ट ने फतेहपुर में सड़क पटरी पर दुकानें बनाने पर लगायी रोक, डीएम और नगर पालिका परिषद से जानकारी मांगी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर में जीटी रोड की सड़क पटरी पर डीएम की सहमति से नगर पालिका परिषद द्वारा दुकानें बनाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तारीख तय करते हुए डीएम और नगर पालिका परिषद से जानकारी मांगी है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता अनुपम कुमार अवस्थी व पांच अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिका में दाखिल फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि डाक बंगले से डीएम आवास होते हुए रेलवे स्टेशन तक सड़क पटरी पर दुकानें बनाई जा रही हैं. याची के अधिवक्ता बीके सिंह चंदेल और मयंक कृष्ण सिंह चंदेल का कहना है कि सरकार की इस योजना से आम नागरिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी. दुकानें बनने से फुटपाथ और नाली खत्म हो जाएगी, जिससे जलभराव का भी सामना करना पड़ेगा और ट्रैफिक की भी समस्या होगी. कहा गया कि सड़क पटरी पर निर्माण अवैध है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती.