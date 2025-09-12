ETV Bharat / state

बीएसए के आदेश पर हाईकोर्ट नाराज; पूछा- समान गलती पर एक टीचर को माफी, एक को सजा क्यों

September 12, 2025

प्रयागराज: दो शिक्षकों के खिलाफ एक ही गलती की शिकायत पर एक को निलंबित कर देने और दूसरे को माफ कर देने के बीएसए इटावा के निर्णय पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि बीएसए का रवैया उनकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है. प्रबल प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई: यह प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग है. कोर्ट ने अगली सुनवाई पर बीएसए इटावा को अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया. इटावा के प्रबल प्रताप सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया. इटावा बीएसए पर भेदभाव का आरोप: अधिवक्ता का कहना था कि दो शिक्षकों याची और ज्योति राव के खिलाफ सहयोगियों से दुर्व्यवहार करने की शिकायत की गई थी. इस पर बीएसए ने याची को निलंबित कर दिया. उसके खिलाफ जांच शुरू करते हुए आरोप पत्र दे दिया गया. जबकि ज्योति राव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. बीएसए का यह आदेश भेदभावपूर्ण है, क्योंकि याची ने जो स्पष्टीकरण दिया उसे बीएसए ने स्वीकार नहीं किया जबकि उसी मामले में ज्योति राव का स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया गया और उसके खिलाफ समस्त कार्यवाही समाप्त कर दी गई.