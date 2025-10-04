ETV Bharat / state

यूपी में 39 जिला जजों का स्थानांतरण; प्रयागराज के नए जिला जज बने सत्य प्रकाश त्रिपाठी, डॉ बालमुकुंद का मऊ ट्रांसफर

गौतम बुद्ध नगर के जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह को जिला जज लखनऊ बनाया गया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: Allahabad High Court)
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश के 39 जिला जजों का स्थानांतरण किया है. स्थानांतरित एचजेएस अधिकारियों में न्याय विभाग के दो प्रमुख सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव, लखनऊ बेंच के सीनियर रजिस्ट्रार और विभिन्न मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल व प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश भी शामिल हैं. इस प्रक्रिया में प्रतापगढ़ के जनपद न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी को प्रयागराज का जिला जज बनाया गया है और प्रयागराज के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश डॉ बालमुकुंद को मऊ का जिला जज नियुक्त किया गया है.

रजिस्ट्रार जनरल मंजीत सिंह श्योरण की अधिसूचना के अनुसार, अन्य स्थानांतरित एचजेएस अधिकारियों में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल प्रतापगढ़ के पीठासीन अधिकारी दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी को जिला जज चंदौली, हाथरस के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश रविंद्र कुमार चतुर्थ को जिला जज पीलीभीत, उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजय सिंह प्रथम को जिला जज बुलंदशहर, फतेहपुर के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी धनेन्द्र प्रताप सिंह को जिला जज देवरिया, सीतापुर के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश राम नगीना यादव को जिला जज महोबा, न्याय विभाग में प्रमुख सचिव अतुल श्रीवास्तव को जिला जज गौतम बुद्ध नगर, सिद्धार्थनगर के जनपद न्यायाधीश विरजेंद्र कुमार सिंह को जिला जज जालौन, बरेली के जनपद न्यायाधीश सुधीर कुमार पंचम को जिला जज फतेहपुर, चंदौली के जनपद न्यायाधीश रवींद्र सिंह को जिला जज रमाबाई नगर, कन्नौज के जनपद न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार को जिला जज आंबेडकर नगर, ललितपुर के जनपद न्यायाधीश नरेंद्र कुमार झा को जिला जज कन्नौज, लखनऊ बेंच के सीनियर रजिस्ट्रार प्रदीप कुमार सिंह द्वितीय को जिला बरेली, देवरिया के जनपद न्यायाधीश राम मिलन सिंह को ओएसडी अमेठी, अमेठी के ओएसडी अशोक कुमार सिंह सप्तम को जिला जज ललितपुर, आंबेडकर नगर की जनपद न्यायाधीश रीता कौशिक को जिला जज हरदोई, हरदोई के जनपद न्यायाधीश संजीव शुक्ल को जिला जज वाराणसी, लखीमपुर खीरी के जनपद न्यायाधीश सैयद माउज बिन आसिम को जिला जज मुरादाबाद, फतेहपुर के जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल को जिला जज कानपुर नगर नियुक्त किया गया है.

इसी क्रम में बहराइच के जनपद न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार को जिला जज सहारनपुर, मुरादाबाद के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश अरविंद मलिक को जिला जज महाराजगंज, मऊ के जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार चतुर्थ को जिला जज सुल्तानपुर, संभल के जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह को जिला जज गोंडा, महाराजगंज के जनपद न्यायाधीश अजय कुमार सिंह को जिला जज हापुड़, चित्रकूट के जनपद न्यायाधीश राकेश कुमार त्रिपाठी को सीनियर रजिस्ट्रार लखनऊ बेंच, अयोध्या के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी शेषमणि को जिला जज चित्रकूट, पीलीभीत के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी शिवशंकर सिंह को जिला जज लखीमपुर खीरी, हरदोई के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार सिंह को जिला जज बहराइच, बहराइच के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी संजीव कुमार त्यागी को जिला जज कुशीनगर, लखनऊ के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार सिंह को जिला जज मुजफ्फरनगर, रामपुर के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी राजीव कमल पांडेय को जिला जज प्रतापगढ़, बिजनौर के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की पीठासीन अधिकारी अल्पना को जिला जज बांदा, लखनऊ स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यूपी तृतीय के चेयरमैन सदस्य अजय कुमार श्रीवास्तव तृतीय को जिला जज सिद्धार्थनगर, कुशीनगर के जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार शशि को जिला जज जौनपुर, जौनपुर के जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा को जिला जज उन्नाव, महोबा की जनपद न्यायाधीश विदुषी सिंह को जिला जज संभल, न्याय विभाग में प्रमुख सचिव विनोद सिंह रावत को जिला जज गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह को जिला जज लखनऊ बनाया गया है.

