इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता साफ, कोर्ट ने दिया ये आदेश - ALLAHABAD DEGREE COLLEGE

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चयन पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश को किया रद्द

इलाहाबाद डिग्री कॉलेज
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 6:59 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. हाईकोर्ट ने इलाहाबाद ने डिग्री कॉलेज में चयन प्रक्रिया पर एकल पीठ द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक का आदेश रद्द कर दिया है. एकल पीठ के आदेश को इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ने विशेष अपील में चुनौती दी थी. अपील पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई की.

असिस्टेंट प्रोफेसर पद के अभ्यर्थी हिमांशु कुमार पांडे ने एकल पीठ के समक्ष याचिका दाखिल कर चयन के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची को चुनौती दी थी. एकल पीठ ने 22 जुलाई 2024 को पारित अंतरिम के द्वारा चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ने इस अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील दायर की.

सुनवाई के दौरान, हिमांशु कुमार पांडे के वकील, देववंश मिश्रा ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल अब रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर अपील को स्वीकार कर अंतरिम आदेश रद्द कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी.

इस बयान को देखते हुए अदालत ने अपील स्वीकार कर ली और 22 जुलाई के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता अब मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए रिट याचिका को भी खारिज कर दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, अदालत ने 343 दिनों की देरी के बाद दायर की गई इस अपील पर देरी को माफ़ करने का आदेश दिया. क्योंकि देरी के लिए बताए गए कारण पर्याप्त पाए गए.

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की स्थापना 1956 में हुई थी. यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षणिक नेतृत्व में सर्वोत्तम प्रथाओं, योग्य शिक्षकों, शिक्षण सहायक सामग्री और बुनियादी ढांचे की सहायता से समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित सभी छात्रों को सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, विधि, मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान सहित विभिन्न विषयों का अध्ययन करने का समान अवसर प्रदान करता है. यह कॉलेज ग्रामीण और शहरी पृष्ठभूमि से आने वाले सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है. महाविद्यालय में एडमिशन संयुक्त स्नातक प्रवेश परीक्षा (यूजीएटी - बीए, बीएससी, और बीकॉम), संयुक्त स्नातकोत्तर परीक्षा (पीजीएटी - एमए, एमएससी, एमकॉम) और इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एलएलबी और एलएलएम में प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाता है.

ASSISTANT PROFESSOR APPOINTMENT ALLAHABAD HIGH COURT ORDER इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ADMISSION ALLAHABAD DEGREE COLLEGE ALLAHABAD DEGREE COLLEGE

