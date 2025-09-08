ETV Bharat / state

टनकपुर-चंपावत एनएच 10 दिन बाद खुला, स्वाला डेंजर जोन में अभी सिर्फ छोटे वाहनों को यात्रा की अनुमति

ऑल वेदर रोड टनकपुर चंपावत एनएच 09 स्वाला डेंजर जोन में 29 अगस्त से बंद थी, जानें बड़े वाहनों के लिए क्या है यात्रा मार्ग

ALL WEATHER TANAKPUR CHAMPAWAT NH
एनएच का निरीक्षण करते चंपावत के एसपी अजय गणपति (Photo courtesy- Champawat Police)
Published : September 8, 2025 at 8:09 AM IST

चंपावत: बीती 29 अगस्त से भारी मलबा आने से बंद टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग 09 आखिरकार लंबी कोशिशों के बाद दसवें दिन चंपावत से टनकपुर जाने वाले छोटे वाहनों के लिए खुल सका. हालाकि अभी भी मार्ग में कीचड़ और मार्ग की स्थिति सही ना होने पर बड़े वाहनों और टनकपुर से चंपावत आने वाले वाहनों को स्वाला से चंपावत जाने की इजाजत जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है. टनकपुर से चंपावत आने वाले वाहन अभी भी ललवापानी व सुखीढांक वैकल्पिक मार्ग से ही चंपावत आ सकेंगे.

ऑल वेदर रोड टनकपुर चंपावत एनएच 09 स्वाला में खुली: जिले के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने स्वाला डेंजर जोन का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए. चंपावत से टनकपुर जाने वाले छोटे वाहनों के लिए केवल सुबह 09 से शाम 05 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग को स्वाला डेंजर जोन पर खोला जायेगा. वहीं बीते दस दिनों से बंद स्वाला डेंजर जोन को खोलने की प्रशासन की कवायद आखिरकार थोड़ा सफल हो पाई है. हालाकि अभी भी उक्त मार्ग में खतरा बना हुआ है.

10 दिन से बंद था राष्ट्रीय राजमार्ग: चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 09 स्वाला डेंजर जोन के पास बीती 29 अगस्त से भारी मलबा आने के कारण बंद चल रहा था. आखिरकार प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबी जद्दोजहद के बाद रविवार को प्रशासन द्वारा चंपावत से टनकपुर को जाने वाले वाहनों को उक्त मार्ग से टनकपुर को भेजा गया. लेकिन भारी वाहनों को फिलहाल मार्ग की हालत पूर्ण सही ना होने के चलते आवागमन की परमिशन नहीं दी गई है.

अभी छोटे वाहनों को ही आवागमन की अनुमति: वहीं टनकपुर से आने वाले वाहनों को भी ललवापानी और सुखीढांक रीठा साहिब मार्ग वैकल्पिक मार्ग से ही चंपावत आवागमन की परमिशन दी गई है. राष्ट्रीय राजमार्ग 09 स्वाला से टनकपुर से आने वाले वाहन फिलहाल नहीं गुजरेंगे. वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने भी बीते 29 अगस्त से बंद स्वाला डेंजर जोन राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण कर आगमन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रविवार को स्वाला स्लाइडिंग जोन से आखिरकार चंपावत से टनकपुर जाने वाले वाहनों को गुजारा गया है.

सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की परमिशन: चम्पावत से टनकपुर स्वाला होकर जाने वाले छोटे वाहन सुबह 09 बजे से शाम 05 बजे तक ही यात्रा कर सकेंगे. जबकि टनकपुर से आने वाले वाहन अमोडी- घूर चूम सिपटी ललवा पानी मार्ग से ही जायेंगे. छोटे वाहनों के लिए चंपावत से स्वाला होकर टनकपुर वन वे यातायात व्यवस्था जारी रहेगी. बड़े वाहन अग्रिम आदेशों तक टनकपुर ककराली गेट से चम्पावत को नहीं छोड़े जायेंगे. फिलहाल दसवें दिन राष्ट्रीय राजमार्ग टनकपुर चंपावत स्वाला के पास भले ही छोटे वाहन के लिए वन वे व्यवस्था के तहत खुला हो, लेकिन अभी भी ऑल वेदर रोड की स्वाला डेंजर जोन की दुश्वारियां पूर्ण रूप से समाप्त होती नजर नहीं आ रही हैं.

पिछले साल 22 दिन तक बंद रहा था राष्ट्रीय राजमार्ग: बीते वर्ष भी टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला पर पहाड़ी दरकने से लगभग 22 दिन बंद रहा था. इस बार दस दिनों तक इस मार्ग के बंद होने से पहाड़ की लाइफ लाइन कहे जाने वाले टनकपुर चंपावत मार्ग पर आमजन ने फिर परेशानी झेली. फिलहाल मार्ग के जल्द पूर्ण आवागमन शुरू होने की उम्मीद जगी है.
