ETV Bharat / state

रामलीला के सारे पात्रों में 'ताड़का' का रोल है पहली पसंद, 9 वर्षों से इस किरदार को निभाने वाले कलाकार के बारे में जानें

खुद डिसाइड करते हैं अपने कॉस्टयूम और लुक्स: रामायण में ताड़का का स्वरूप भयानक और विशाल था. इसके लिए कलाकार को अपनी शारीरिक बनावट और चाल-ढाल से इस भयावहता को साकार करना होता है, ताकि वह जीवंत लगे. अर्जुन बताते हैं कि ताड़का का लुक तैयार करने में 4 घंटे से अधिक समय लगता है. हर साल नई लुक के साथ ताड़का का किरदार निभाना भी अच्छा लगता है. पिछले वर्ष रूई की मदद से आर्टिफिशल लुक तैयार किया था.

रामलीला में 'ताड़का' की भूमिका निभाना है पहली पसंद : अर्जुन चंडीगढ़ के रहने वाले हैं. वह हर वर्ष रामलीला में ताड़का की भूमिका निभाने के लिए दिल्ली आते हैं. ऐसा वह 9 वर्षों से कर रहे हैं. अर्जुन बताते हैं कि पहले रामलीला में राम, लक्ष्मण, हनुमान आदि कई रोल कर चुके हैं. लेकिन ताड़का का रोल उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है. दस दिनों तक चलने वाली रामलीला में ताड़का का रोल मात्र कुछ घंटों का ही होता है. लेकिन इसको देखने सबसे ज्यादा दर्शक आते हैं. इनमें बच्चे सबसे ज्यादा उत्साहित दिखाई देते हैं, प्रयास रहता है कि पूरी लगन और मेहनत के साथ इस किरदार को निभाऊं ताकि दर्शकों को पसंद आए.

अर्जुन चौहान जो 9 सालों से निभा रहे 'ताड़का' की भूमिका : ताड़का की भूमिका को सही ढंग से निभाने के लिए कलाकार अभिनय क्षमता, शारीरिक बनावट और आवाज़ का प्रभावी उपयोग करते है. ऐसे ही एक कलाकार हैं अर्जुन चौहान. जो बीते 9 सालों से करोल बाग स्थित श्री सनातन धार्मिक लीला समिति में ताड़का की भूमिका निभाते आ रहे हैं. इनकी खासियत यह है कि यह हर वर्ष ताड़का के नए और आकर्षक रूप में नजर आते हैं.अर्जुन बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. ईटीवी भारत ने अर्जुन चौहान से विशेष बातचीत की आइए जानतें हैं उन्होंने क्या बताया.

नई दिल्ली: आमतौर पर रामलीला के मंचन में कई किरदार होते हैं सबका अपना अलग अलग महत्व है.रामलीलाओं के ऐसे ही किरदारों में से एक है राक्षसी ताड़का, रामलीला के मंचन के दौरान प्रमुख शुरुआत ताड़का वध के साथ किया जाता है. लेकिन ताड़का की भूमिका निभाना काफी चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ काफी रोमांचक भी होता है. एक तरफ जहां हर कलाकार मेकअप की मदद से खुद को सुन्दर बनने का प्रयास करता है. वहीं ताड़का का किरदार निभाने वाला कलाकार खुद को बदसूरत और डरावना दिखने के लिए मेकअप का सहारा लेता है. ताकि वह अपनी भूमिका में ताड़का को जीवंत कर सके.

मुंह से आग निकालने के स्टंट को ध्यान में रखकर कॉस्टयूम तय (ETV Bharat)

इस बार के लुक पर किया खासा काम : वहीं इस बार के लुक में खासियत यह है कि नाक को भी पूरी तरह कवर किया गया है ताकि मुंह से आग की लपटें निकालते समय कोई दिक्कत न हो. इस बार चेहरे और हाथ पैर पर बोरी के ऊपर पट्टी बांध कर मैदे का लेप लगाया है. इससे हाथ पैर थोड़े मोटे नजर आते हैं. इसके अलावा हाथ पर लगे मैदे पर छोटे छोटे बाल चिपकाएं हैं. ताकि असली जैसा नजर आए. इसके लिए नाई की दुकान से बाल लिए थे. वहीं आंखों को भी नया लुक देते हुए अलग से कागज की नकली आंखें लगाई हैं. इसको भी अर्जुन ने खुद ही डिजाइन किया है ताकि दर्शकों को लुक डरावना लगे.

'ताड़का' की भूमिका चुनौतीपूर्ण होने के साथ रोमांचक (ETV Bharat)

5 घंटे तक नाक को किया कवर : इस बार अर्जुन ने अपनी नाक को पट्टी और मैदे के घोल से कवर कर के लगातार 2 घंटे का रोल निभाया है. मेकअप से लेकर करीब 5 घंटे तक उन्होंने अपनी नाक को कवर रखा और पूरी ताकत के साथ किरदार को निभाया. अर्जुन बताते हैं कि यह उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि वह मुंह की मदद से आसानी से सांस ले पा रहे थे.

खुद डिसाइड करते हैं अपने कॉस्टयूम और लुक्स (ETV Bharat)

मुंह से आग की लपटें निकालना : ताड़का एक शक्तिशाली और भयावह राक्षसी थी, जो ऋषि-मुनियों को परेशान करती थी. इस भूमिका को निभाते समय कलाकार को क्रूरता और हिंसक तरीके को प्रस्तुत करना होता है, अर्जुन भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ते. वह मुंह से आग निकलते हैं जो काफी जोखिम भरा काम है. उन्होंने यह हुनर यूट्यूब की मदद से सिखा है.वह बताते हैं कि मुंह से आग निकालना काफी जोखिम भरा काम हैं. लेकिन इससे दर्शक आकर्षित होते हैं. लोगों को डरना, उनके बीच में चिल्ला चिल्ला कर घूमना, अचानक उनके पैर पकड़ लेना, ऋषि-मुनियों को कंधे पर उठाना, पटकना, चीरफाड़ करना आदि चीजें करनी होती है. मुख्य तौर पर प्रयास ये रहता है ताड़का के असली रूप दर्शकों को दिखाना.

कलाकार का अनुभव बोलता है : ताड़का एक नकारात्मक पात्र है इस भूमिका को निभाने में कलाकार को अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हुए दर्शकों के मन में भय और घृणा उत्पन्न करनी होती है, जो कि एक संवेदनशील कार्य है. अपने रामलीलाओं के मंचन के दौरान देखा होगा कि जब ताड़का मंच पर आती है तो कई लोग उसे देख कर डर जाते हैं. ऐसे में ताड़का का किरदार जब उनके बिल्कुल नजदीक होता है वह और भी ज्यादा डर जाते हैं ऐसा करना कमजोर दिल वालों के लिए घातक हो सकता है. ऐसे में अर्जुन का मानना है कि जब किरदार में होते हैं तो पूरा ध्यान उसको निभाने पर होता है. लेकिन ताड़का का किरदार निभाते हुए अनुभव हो गया है कौन डरेगा और कौन नहीं.

परिवार का मिलता है पूरा साथ : ताड़का की भूमिका दर्शकों पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. ऐसे में ताड़का का किरदार निभाने वाले कलाकारों के परिवार वालों का अनुभव भी बिल्कुल अलग रहता है. लेकिन यह रोल भी रामलीला के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है. ऐसे में अर्जुन बताते हैं कि मेरी एक बेटी हैं. जब उसने पहली बार मुझे ताड़का के रूप में देखा तो वह भी डर गई थी लेकिन अब उसको भी समझ आ गया है कि यह वाले एक रोल है. वहीं परिवार के अन्य सभी सदस्य मेरी सराहना करते हैं. हर बार मेरी भूमिका का आनंद उठाते हैं.

ये भी पढ़ें :