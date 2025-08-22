ETV Bharat / state

नमो भारत कॉरिडोर के सभी स्टेशन तैयार, जानिए सराय काले खां और मेरठ तक कब दौड़ेगी ? - NAMO BHARAT TRAIN

नमो भारत मौजूदा समय में 55 किलोमीटर के कॉरिडोर पर दौड़ रही है. 27.5 किलोमीटर अभी भी बाकी है.

Etv Bharat
नमो भारत ट्रेन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 22, 2025 at 5:40 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली/गाजियाबाद: देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत मौजूदा समय में 55 किलोमीटर के कॉरिडोर पर दौड़ रही है. दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक नमो भारत का संचालन हो रहा है. मौजूदा समय में कुल 11 स्टेशनों पर नमो भारत संचालित हो रही है. सराय काले खान से मोदीपुरम के बीच कुल 15 स्टेशन है. न्यू अशोक नगर से सराय काले खान की दूरी तकरीबन 4.5 किलोमीटर है. जबकि मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच दूरी तकरीबन 23 किलोमीटर है.

न्यू अशोक नगर से सराय काले खां और मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच अभी संचालन शुरू होना है. कॉरिडोर पर काम पूरा हो चुका है. दिल्ली और मेरठ की तरफ दोनों सेक्शंस पर सभी स्टेशंस बनकर तैयार हैं और ऑपरेशंस के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं. ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब नमो भारत कॉरिडोर पर सभी स्टेशन से बनकर तैयार हैं तो आखिर परिचालन की शुरुआत करने में देरी क्यों हो रही है ?

मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त से नमो भारत के संचालन के लिए सेफ्टी क्लीयरेंस भी मिल चुका है. माना जा रहा है कि पहले सराय काले खान से न्यू अशोक नगर के बीच संचालन शुरू होगा. सराय काले खां से न्यू अशोक नगर के बीच सितंबर के पहले हफ्ते में संचालन शुरू होने की उम्मीद है. क्योंकि इससे पर सभी प्रकार का काम पूरा हो चुका है और संचालन के लिए स्टेशन तैयार हैं. हालांकि, संचालन को लेकर NCERTC द्वारा किसी भी प्रकार की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है. सराय काले खां नमो भारत स्टेशन से विभिन्न परिवहन माध्यमों को इंटीग्रेटेड किया गया है. ऐसा करने का मकसद है फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार लाना.

ट्रायल रन के दौरान नमो भारत को 82 किलोमीटर के कॉरिडोर पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संचालित किया गया था. एनसीआरटीसी द्वारा निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार नमो भारत ट्रेन सराय काले खान से मोदीपुरम तक दौड़ी. कॉरिडोर के सभी स्टेशनों पर नमो भारत ट्रेन रुकी.

एनसीआरटीसी के अधिकारियों का कहना है कि नमो भारत के संचालन के लिए विश्व में पहली बार LTE Backbone पर आधारित ETCS level 3 सिगनलिंग सिस्टम लागू किया गया है.

एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स के मुताबिक, "मेरठ साउथ स्टेशन तक नमो भारत का मौजूदा समय में संचालन हो रहा है. मेरठ साउथ स्टेशन से आगे शताब्दी नगर, बेगम पुल और मोदीपुरम नमो भारत स्टेशन है. जो की परिचालन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं. सराय काले खान से मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर लंबे संपूर्ण कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनों का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है.

82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर नमो भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सुचारू रूप से चली. दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का आरंभिक स्टेशन सराय काले खान है. जो नमो भारत ट्रेनों के परिचालन के लिए तैयार है."

• संचालन शुरू होना बाकी
न्यू अशोक नगर से सराय काले खां (4.5 Km)
मेरठ साउथ से मोदीपुरम (23 Km)

• इन स्टेशनों पर हो रहा संचालन
न्यू अशोक नगर
आनंद विहार
साहिबाबाद
गाजियाबाद
गुलधर
दुहाई
दुहाई डिपो स्टेशन
मुरादनगर
मोदीनगर साउथ
मोदीनगर नॉर्थ
मेरठ साउथ

० इन स्टेशनों पर संचालन शुरू होना बाकी
सराय काले खा
शताब्दी नगर
बेगमपुल
मोदीपुरम
27.5 किलोमीटर के कॉरिडोर पर संचालन शुरू होना बाकी

बता दें, सम्पूर्ण कॉरिडोर पर नमो भारत की शुरुआत होने के बाद दिल्ली से मेरठ का सफर 60 मिनट में पूर्ण होगा. 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से नमो भारत दिल्ली से मेरठ के बीच दौड़ेगी. माना जा रहा है कि संपूर्ण कॉरिडोर पर संचालन शुरू होने के बाद दिल्ली से मेरठ के बीच सफर करने वाले लोगों को ना सिर्फ खासा सहूलियत होगी बल्कि समय भी बचेगा.

ये भी पढ़ें- महज 50 मिनट में सराय काले खां से मोदीपुरम पहुंचाएगी नमो भारत ट्रेन, जानिए कब से मिल रही सौगात

ये भी पढ़ें- नमो भारत ट्रेन में भूल गए है लैपटॉप और मोबाइल तो ना हों परेशान, एनसीईआरटीसी ने शुरू की यह पहल

नई दिल्ली/गाजियाबाद: देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत मौजूदा समय में 55 किलोमीटर के कॉरिडोर पर दौड़ रही है. दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक नमो भारत का संचालन हो रहा है. मौजूदा समय में कुल 11 स्टेशनों पर नमो भारत संचालित हो रही है. सराय काले खान से मोदीपुरम के बीच कुल 15 स्टेशन है. न्यू अशोक नगर से सराय काले खान की दूरी तकरीबन 4.5 किलोमीटर है. जबकि मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच दूरी तकरीबन 23 किलोमीटर है.

न्यू अशोक नगर से सराय काले खां और मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच अभी संचालन शुरू होना है. कॉरिडोर पर काम पूरा हो चुका है. दिल्ली और मेरठ की तरफ दोनों सेक्शंस पर सभी स्टेशंस बनकर तैयार हैं और ऑपरेशंस के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं. ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब नमो भारत कॉरिडोर पर सभी स्टेशन से बनकर तैयार हैं तो आखिर परिचालन की शुरुआत करने में देरी क्यों हो रही है ?

मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त से नमो भारत के संचालन के लिए सेफ्टी क्लीयरेंस भी मिल चुका है. माना जा रहा है कि पहले सराय काले खान से न्यू अशोक नगर के बीच संचालन शुरू होगा. सराय काले खां से न्यू अशोक नगर के बीच सितंबर के पहले हफ्ते में संचालन शुरू होने की उम्मीद है. क्योंकि इससे पर सभी प्रकार का काम पूरा हो चुका है और संचालन के लिए स्टेशन तैयार हैं. हालांकि, संचालन को लेकर NCERTC द्वारा किसी भी प्रकार की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है. सराय काले खां नमो भारत स्टेशन से विभिन्न परिवहन माध्यमों को इंटीग्रेटेड किया गया है. ऐसा करने का मकसद है फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार लाना.

ट्रायल रन के दौरान नमो भारत को 82 किलोमीटर के कॉरिडोर पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संचालित किया गया था. एनसीआरटीसी द्वारा निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार नमो भारत ट्रेन सराय काले खान से मोदीपुरम तक दौड़ी. कॉरिडोर के सभी स्टेशनों पर नमो भारत ट्रेन रुकी.

एनसीआरटीसी के अधिकारियों का कहना है कि नमो भारत के संचालन के लिए विश्व में पहली बार LTE Backbone पर आधारित ETCS level 3 सिगनलिंग सिस्टम लागू किया गया है.

एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स के मुताबिक, "मेरठ साउथ स्टेशन तक नमो भारत का मौजूदा समय में संचालन हो रहा है. मेरठ साउथ स्टेशन से आगे शताब्दी नगर, बेगम पुल और मोदीपुरम नमो भारत स्टेशन है. जो की परिचालन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं. सराय काले खान से मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर लंबे संपूर्ण कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनों का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है.

82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर नमो भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सुचारू रूप से चली. दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का आरंभिक स्टेशन सराय काले खान है. जो नमो भारत ट्रेनों के परिचालन के लिए तैयार है."

• संचालन शुरू होना बाकी
न्यू अशोक नगर से सराय काले खां (4.5 Km)
मेरठ साउथ से मोदीपुरम (23 Km)

• इन स्टेशनों पर हो रहा संचालन
न्यू अशोक नगर
आनंद विहार
साहिबाबाद
गाजियाबाद
गुलधर
दुहाई
दुहाई डिपो स्टेशन
मुरादनगर
मोदीनगर साउथ
मोदीनगर नॉर्थ
मेरठ साउथ

० इन स्टेशनों पर संचालन शुरू होना बाकी
सराय काले खा
शताब्दी नगर
बेगमपुल
मोदीपुरम
27.5 किलोमीटर के कॉरिडोर पर संचालन शुरू होना बाकी

बता दें, सम्पूर्ण कॉरिडोर पर नमो भारत की शुरुआत होने के बाद दिल्ली से मेरठ का सफर 60 मिनट में पूर्ण होगा. 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से नमो भारत दिल्ली से मेरठ के बीच दौड़ेगी. माना जा रहा है कि संपूर्ण कॉरिडोर पर संचालन शुरू होने के बाद दिल्ली से मेरठ के बीच सफर करने वाले लोगों को ना सिर्फ खासा सहूलियत होगी बल्कि समय भी बचेगा.

ये भी पढ़ें- महज 50 मिनट में सराय काले खां से मोदीपुरम पहुंचाएगी नमो भारत ट्रेन, जानिए कब से मिल रही सौगात

ये भी पढ़ें- नमो भारत ट्रेन में भूल गए है लैपटॉप और मोबाइल तो ना हों परेशान, एनसीईआरटीसी ने शुरू की यह पहल

For All Latest Updates

TAGGED:

GHAZIABAD NAMO BHARAT NAMO BHARAT RAPID RAILNAMO BHARAT SARAI KALE KHAN OPENINGSARAI KALE KHAN TO MEERUT TRAINNAMO BHARAT TRAIN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

OpenAI जल्द ही भारत में खोलेगा अपना पहला ऑफिस, नई दिल्ली में शुरू होगी शुरुआत

PM मोदी ने औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल का किया उद्घाटन, सीएम नीतीश के साथ हाथ मिलाकर किया अभिवादन

वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारतीय महिला क्रिकेटर ने लिया संन्यास, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को कहा अलविदा

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.