घाटशिला उपचुनाव: चाक चौबंद व्यवस्था के बीच होगा मतदान, तीसरी आंख की जद में बॉर्डर से लेकर हर बूथ

रांची: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं. मतदान के दौरान जहां सभी बूथों पर केन्द्रीय बलों की नियुक्ति की जा रही है. वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के लिए राज्य पुलिस के साथ साथ केन्द्रीय बलों को तैनात किया गया है.

ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा से खास बातचीत में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि 11 नवंबर को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा. उन्होंने कहा कि जो भी मतदाता बूथ पर शाम पांच बजे से पहले कतार में रहेंगे उन्हें वोट देने दिया जाएगा. मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी की जा रही है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार (ईटीवी भारत)

इंटर स्टेट मीटिंग होने के बाद जिला और स्टेट बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाकर चेकिंग की जा रही है. एक सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सेक्युरिटी एसेसमेंट पहले हो चुका है, रविवार को भी वो एक बार फिर दौरा करेंगे. इस चुनाव में केंद्रीय बलों के साथ-साथ राज्य पुलिस और होमगार्ड के जवान भी तैनात किए जाएंगे. वर्तमान में क्रिटिकल बूथों की पहचान की जा रही है, तत्पश्चात सुरक्षा बलों की तैनाती भी इस हिसाब से की जाएगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 300 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल शामिल हैं. सुरक्षा कारणों से बूथों की लिस्ट जारी नहीं की जा सकती है, लेकिन इतना तय है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश है उसका अक्षरश: पालन किया जाएगा.



सभी मतदान केन्द्र पर रहेगी तीसरी आंख की नजर

घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से सटे राज्य और जिला बॉर्डर के साथ साथ सभी मतदान केन्द्रों पर तीसरी आंख की नजर रहेगी. ईटीवी भारत से खास बातचीत में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस तरह का प्रबंध किया गया है. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान होने वाले आचार संहिता उल्लंघन की रोकथाम के लिए जिला और विधानसभा स्तर पर विशेष टीम गठित की गई है. इसके अलावा चुनाव में धनवान को रोकने के लिए भी अधिकारियों की टीम गठित की गई है, जिससे किसी भी तरह का चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ना हो सके.



