घाटशिला उपचुनाव: चाक चौबंद व्यवस्था के बीच होगा मतदान, तीसरी आंख की जद में बॉर्डर से लेकर हर बूथ
घाटशिला उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इससे संबंधित कई बातों की जानकारी दी.
Published : October 11, 2025 at 5:48 PM IST|
Updated : October 11, 2025 at 6:27 PM IST
रांची: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं. मतदान के दौरान जहां सभी बूथों पर केन्द्रीय बलों की नियुक्ति की जा रही है. वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के लिए राज्य पुलिस के साथ साथ केन्द्रीय बलों को तैनात किया गया है.
ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा से खास बातचीत में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि 11 नवंबर को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा. उन्होंने कहा कि जो भी मतदाता बूथ पर शाम पांच बजे से पहले कतार में रहेंगे उन्हें वोट देने दिया जाएगा. मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी की जा रही है.
इंटर स्टेट मीटिंग होने के बाद जिला और स्टेट बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाकर चेकिंग की जा रही है. एक सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सेक्युरिटी एसेसमेंट पहले हो चुका है, रविवार को भी वो एक बार फिर दौरा करेंगे. इस चुनाव में केंद्रीय बलों के साथ-साथ राज्य पुलिस और होमगार्ड के जवान भी तैनात किए जाएंगे. वर्तमान में क्रिटिकल बूथों की पहचान की जा रही है, तत्पश्चात सुरक्षा बलों की तैनाती भी इस हिसाब से की जाएगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 300 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल शामिल हैं. सुरक्षा कारणों से बूथों की लिस्ट जारी नहीं की जा सकती है, लेकिन इतना तय है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश है उसका अक्षरश: पालन किया जाएगा.
सभी मतदान केन्द्र पर रहेगी तीसरी आंख की नजर
घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से सटे राज्य और जिला बॉर्डर के साथ साथ सभी मतदान केन्द्रों पर तीसरी आंख की नजर रहेगी. ईटीवी भारत से खास बातचीत में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस तरह का प्रबंध किया गया है. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान होने वाले आचार संहिता उल्लंघन की रोकथाम के लिए जिला और विधानसभा स्तर पर विशेष टीम गठित की गई है. इसके अलावा चुनाव में धनवान को रोकने के लिए भी अधिकारियों की टीम गठित की गई है, जिससे किसी भी तरह का चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ना हो सके.
13 अक्टूबर से होगा नामांकन शुरू, 11 नवंबर को होगी वोटिंग
चुनाव आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी जो 21 अक्टूबर तक चलेगी. 22 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्कूटनी होगी और 24 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे. 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा. वहीं 14 नवंबर को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे. इस विधानसभा क्षेत्र में 218 लोकेशन में 300 बूथ बनाए गए हैं जहां 2,55,823 मतदाता वोट करेंगे. हालांकि मतदाताओं की संख्या सोमवार यानी 13 अक्टूबर को आयोग द्वारा अंतिम रूप से जारी करेगा.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार नामांकन शुरू होने से 10 दिन पहले तक मतदाता बन सकते हैं. इस वजह से पूर्व में जारी मतदाता की संख्या में बदलाव संभव है. चुनाव में 218 लोकेशन में 300 बूथ बनाए गए हैं. मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं, जिसमें सभी बूथों पर अंदर बाहर कैमरा लगाए जायेंगे और केन्द्रीय बलों की तैनाती की जाएगी.
ये भी पढ़ें:
घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की जनता चौथी बार उपचुनाव में करेगी वोट, जानें कब किस पार्टी ने दर्ज की जीत
घाटशिला में झामुमो और भाजपा की होनी है अग्निपरीक्षा, पत्ते क्यों नहीं खोल रही दोनों पार्टियां!