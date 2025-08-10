Essay Contest 2025

विधानसभा मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक; योगी आदित्यनाथ और सतीश महाना ने की सहयोग की अपील - UP ASSEMBLY MONSOON SESSION

योगी ने कहा-सभी दलों को संसदीय मर्यादा के साथ अपनी बात रखनी चाहिए ताकि मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो.

सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 10, 2025 at 1:51 PM IST

Updated : August 10, 2025 at 2:53 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त, 2025 से शुरू होने जा रहा है, जो 16 अगस्त तक चलेगा. इस सत्र के सुचारु संचालन के लिए रविवार को विधान भवन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया. इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने सत्र को सुचारु और सकारात्मक रूप से चलाने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया.

बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी दलों से जनहित के मुद्दों पर स्वस्थ और सकारात्मक चर्चा की अपील की. कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा देश की सबसे बड़ी विधानसभा है और इसकी कार्यवाही पूरे देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती है. योगी ने जोर देकर कहा कि सभी दलों को संसदीय मर्यादा के साथ अपनी बात रखनी चाहिए ताकि जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में सदन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है.

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सभी दलों से सत्र के सुचारु संचालन में सहयोग मांगा. उन्होंने कहा कि संवाद और सकारात्मक चर्चा से लोकतंत्र मजबूत होता है. महाना ने सभी दलीय नेताओं से अनुरोध किया कि वे शालीनता के साथ अपने विचार प्रस्तुत करें ताकि सदन में प्रेमपूर्ण और रचनात्मक वातावरण बना रहे. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री योगी सदन में पर्याप्त समय देते हैं, जो अन्य राज्यों में कम ही देखने को मिलता है.

बैठक में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओमप्रकाश राजभर सहित अन्य दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. सभी नेताओं ने सत्र को सुचारु रूप से चलाने का भरोसा दिलाया. सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और निर्णय होने की उम्मीद है, जिसमें विपक्ष द्वारा कुछ ज्वलंत मुद्दों को उठाए जाने की संभावना है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले रविवार को विधान भवन के प्रवेश द्वार पर नए गुंबद, सभा मंडप का लोकार्पण भी किया. इसके अलावा नवीनीकृत सभा कक्ष संख्या-15 और अतिविशिष्ट जलपान गृह का उद्धाटन किया.

