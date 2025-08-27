ETV Bharat / state

सोशल मीडिया बना प्रचार का प्रभावी हथियार, नीतीश-तेजस्वी और प्रशांत किशोर में कौन आगे?

नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में मुकाबला जमीन पर ही नहीं सोशल मीडिया पर भी है. प्रशांत किशोर वहां भी टक्कर दे रहे हैं. पढ़ें..

Bihar Election 2025
बिहार में सोशल मीडिया से प्रचार (ETV Bharat)
Published : August 27, 2025 at 7:03 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बनने लगा है. एक तरफ जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की ओर भी रैली और सभाओं का दौर जारी है. हालांकि सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार कैंपेनिंग हो रही है. सभी दलों के नेता जमीन पर उतरकर प्रचार करने के साथ-साथ अब डिजिटल कैंपेन पर भी खूब जोर दे रहे हैं. जानकार भी मानते हैं कि जिस तरह युवाओं की तादाद बढ़ी है, वैसे में सोशल मीडिया से प्रचार इस बार बड़ा हथियार साबित हो सकता है.

सोशल मीडिया की भूमिका बढ़ी: हाल के वर्षों में इंडियन पॉलिटिक्स में सोशल मीडिया की भूमिका बढ़ती जा रही है. यही वजह है कि बिहार में तमाम राजनीतिक दलों की सोशल मीडिया टीम एक्टिव है. इसके अलावे नेता भी व्यक्तिगत स्तर पर इसके माध्यम से अपनी सियासत को धार दे रहे हैं. राज्य की सरकार भी सोशल मीडिया के महत्व को शिद्दत के साथ महसूस कर रही है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है.

बिहार चुनाव में सोशल मीडिया बना प्रचार का हथियार (ETV Bharat)

बिहार में 7 करोड़ से अधिक यूजर: बिहार युवा आबादी वाला राज्य है, जहां 67% से अधिक आबादी युवाओं की है. प्रदेश में स्मार्टफोन यूजर की तादाद भी अच्छी खासी है. आज की तारीख में राज्य के अंदर 7.25 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन यूजर हैं. बात अगर फेसबुक यूजर की करें तो राज्य के अंदर 3.50 करोड़ फेसबुक यूजर हैं. राज्य में 7 करोड़ से अधिक सोशल मीडिया यूजर हैं, जो किसी न किसी रूप में राज्य की राजनीति को प्रभावित करते हैं.

Bihar Election 2025
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी (ETV Bharat)

जनसुराज पार्टी दिख रही है ताकतवर: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच आमने-सामने की लड़ाई है. प्रशांत किशोर इस लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तमाम दलों की सोशल मीडिया पर एक्टिविटी भी लगातार बढ़ रही है. सोशल मीडिया पर ताकत का आकलन अगर किया जाए तो जनसुराज पार्टी सोशल मीडिया पर मजबूत दिख रही है. पार्टी के फेसबुक पेज पर कल 21 लाख 30000 फॉलोअर हैं तो ट्विटर पर 2 लाख 1000 फॉलोअर हैं. इंस्टाग्राम पर जनसुराज पार्टी के 6 लाख 55000 फॉलोअर हैं.

फेसबुक पर आरजेडी के हैं 13 लाख फॉलोअर: महागठबंधन के मुख्य घटक दल राष्ट्रीय जनता दल भी सोशल मीडिया पर मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है. आरजेडी के फेसबुक पर कुल 13 लाख फॉलोअर हैं तो ट्विटर पर फॉलोवर्स की संख्या 11 लाख है. इंस्टाग्राम पर आरजेडी के 1 लाख 19000 फॉलोअर हैं. यूट्यूब पर राष्ट्रीय जनता दल के फॉलोअर की संख्या चार लाख 44000 है.

Bihar Election 2025
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान महागठबंधन के नेता (ETV Bharat)

अब कांग्रेस भी सोशल मीडिया पर सक्रिय: कांग्रेस की अगर बात करें तो अब यह पार्टी भी धीरे-धीरे सोशल मीडिया पर मजबूत हो रही है. उसके फेसबुक पर 7 लाख 22000 फॉलोअर्स हैं. ट्विटर पर पार्टी के एक लाख 69000 फॉलोअर्स हैं तो इंस्टाग्राम पर कांग्रेस पार्टी के 2 लाख 19 हजार फॉलोअर्स हैं. पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया पर भूमिका समिति लेकिन हाल के दिनों में पार्टी ने सोशल मीडिया को मजबूत किया है. कांग्रेस पार्टी के यूट्यूब पर 2800 फॉलोअर्स हैं.

Bihar Election 2025
तेजस्वी यादव के साथ राहुल और प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

फेसबुक पर बीजेपी के 11 लाख फॉलोअर्स: भारतीय जनता पार्टी जो कि पहले से राजनीति में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती रही है. बिहार बीजेपी भी सोशल मीडिया पर मजबूत है. पार्टी के फेसबुक पर कुल 11 लाख फॉलोअर हैं. पार्टी के ट्विटर पर 7 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं. इंस्टाग्राम पर बिहार बीजेपी के 6 लाख 90000 फॉलोअर्स हैं. यूट्यूब पर बिहार बीजेपी के 8000 से अधिक यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं.

Bihar Election 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)

फेसबुक पर जेडीयू के 9.50 लाख हैं फॉलोअर्स: बात अगर जनता दल यूनाइटेड की करें तो जनता दल यूनाइटेड के फेसबुक पर 9 लाख 51000 फॉलोअर्स हैं. जेडीयू के ट्विटर पर 3 लाख 13000 फॉलोअर हैं. अगर इंस्टाग्राम की बात कर लें तो पार्टी के 2 लाख 45 हजार फॉलोअर्स हैं. जनता दल यूनाइटेड के यूट्यूब पर 1 लाख 2000 सब्सक्राइबर हैं.

Bihar Election 2025
नीतीश कुमार (ETV Bharat)

ट्विटर पर नीतीश कुमार सबसे आगे: जेडीयू के कर्ताधर्ता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सोशल मीडिया पर बेहद मजबूत हैं. फेसबुक पर उनके 22 लाख फॉलोअर्सं हैं. ट्विटर पर नीतीश कुमार सबसे अधिक मजबूत हैं. उनके ट्विटर पर 90 लाख फॉलोअर्स हैं. इंस्टाग्राम पर नीतीश कुमार की सक्रियता ना के बराबर है.

Bihar Election 2025
नीतीश कुमार और संजय झा (ETV Bharat)

फेसबुक फॉलोअर्स के मामले में तेजस्वी टॉप पर: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर काफी मजबूत है. फेसबुक पर सबसे अधिक 32 लाख फॉलोअर्स हैं. तेजस्वी के ट्विटर पर भी फॉलोअर्स की तादाद अच्छी खासी है. तेजस्वी के ट्विटर पर 54 लाख फॉलोअर हैं. इंस्टाग्राम पर भी तेजस्वी काफी सक्रिय रहते हैं. कुल 8 लाख 95000 लोग तेजस्वी को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं.

Bihar Election 2025
तेजस्वी यादव के साथ राहुल और प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

वहीं, लालू प्रसाद यादव भी सोशल मीडिया पर मजबूत हैं. फेसबुक पर लालू के 15 लाख फॉलोअर्स हैं तो ट्विटर पर उन 64 लाख लोग फॉलो करते हैं. आरजेडी अध्यक्ष को इंस्टाग्राम पर 1 लाख 5000 लोग फॉलो करते हैं.

सम्राट चौधरी के 11 लाख फॉलोअर्स: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं. बीजेपी नेताओं में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर सम्राट चौधरी की सक्रियता दिखती है. उनके फेसबुक पर 11 लाख फॉलोअर्स हैं. ट्विटर पर उनको 115000 लोग फॉलो करते हैं. इंस्टाग्राम पर फॉलो करने वालों की संख्या 1 लाख 38000 है.

Bihar Election 2025
पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार और अन्य (ETV Bharat)

क्या कहते हैं एस्कपर्ट?: सोशल मीडिया एक्सपर्ट कुणाल कहते हैं कि अब सोशल मीडिया राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों बन गई है. जो सोशल मीडिया को समझते हैं, उनके लिए सोशल मीडिया जरूरत है और जो सोशल मीडिया को नहीं समझते हैं उनके लिए यह मजबूरी है. बिहार विधानसभा चुनाव में भी सोशल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है. नेता और राजनीतिक दल अपनी बात और नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं.

Bihar Election 2025
सोशल मीडिया एक्सपर्ट कुणाल (ETV Bharat)

"प्रशांत किशोर की पार्टी सोशल मीडिया पर बेहद मजबूत दिखती है. भारतीय जनता पार्टी भी पहले से मजबूत रही है लेकिन हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर खुद को सशक्त बनाया है. यह जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पर जो नेता या दल मजबूत है, उसे सबसे अधिक वोट मिलेंगे लेकिन सोशल मीडिया कुछ ना कुछ असर जरूर डालता है."- कुणाल, सोशल मीडिया एक्सपर्ट

Bihar Election 2025
चिराग पासवान (ETV Bharat)

वहीं, वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी कहते हैं कि सोशल मीडिया की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. सरकार भी अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल कर रही है. राजनीतिक दल और नेता भी सोशल मीडिया को हथियार बना रहे हैं. सोशल मीडिया के जरिये कम समय में अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है.

Bihar Election 2025
वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी (ETV Bharat)

"वर्तमान में राजनीति सोशल मीडिया के बगैर मुश्किल है. तमाम नेता और राजनीतिक दल अपनी सक्रियता अपने बड़े नेताओं और जनता को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं. कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का असर चुनाव और नतीजे पर भी पड़ेगा, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

