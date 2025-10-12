ETV Bharat / state

स्वच्छ दिल्ली का सपना होगा साकार, 2027 तक खत्म होंगी सभी लैंडफिल साइट्सः सत्या शर्मा

सत्या शर्मा ने कहा कि लैंडफिल साइट्स हटने के बाद यहां नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जो आने वाले समय में दिल्ली की पहचान बनेगी.

लैंडफिल साइट्स को खत्म करने पर कार्रवाई जारी
लैंडफिल साइट्स को खत्म करने पर कार्रवाई जारी (ETV Bharat)
नई दिल्ली: दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार और नगर निगम लगातार काम कर रही है. इसी क्रम में एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्या शर्मा आनंद विहार वार्ड पहुंचकर पार्क का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी लैंडफिल साइट्स को दिसंबर 2027 तक पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है, ताकि आने वाले वर्षों में दिल्लीवासी स्वच्छ वातावरण में सांस ले सकें.

सत्या शर्मा ने कहा कि यह सिर्फ कूड़ा कम करने की योजना नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की बड़ी पहल है. मौजूदा लैंडफिल साइट्स को हटाने के बाद इन स्थानों पर नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिससे लोग इन जगहों पर घूमने और समय बिताने आ सकेंगे आज जो लोग इन क्षेत्रों से बदबू के कारण नाक बंद करके गुजरते हैं, वही जगह आने वाले समय में दिल्ली की नई पहचान बनेगी.

स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्या शर्मा (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच का परिणाम है. गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली की जनता से स्वच्छता और प्रदूषण मुक्त राजधानी का वादा किया था, जिसे अब साकार किया जा रहा है. दिल्ली सरकार और एमसीडी मिलकर दिल्ली को कूड़ा-मुक्त शहर बनाने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं. कूड़े के निस्तारण के आधुनिक तरीके अपनाए जा रहे हैं और अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है.

इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि वे सरकार के इस अभियान में सहयोग दें और अपने आस-पास सफाई बनाए रखें. स्वच्छ दिल्ली सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है. अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ, तो दिसंबर 2027 तक दिल्ली देश की सबसे स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल राजधानियों में शामिल होगी.

