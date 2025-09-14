टेट अनिवार्यता पर पुनर्विचार, सुप्रीम कोर्ट जाएगा अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश की कार्यसमिति की बैठक हुई.
Published : September 14, 2025 at 11:09 PM IST
रांचीः अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश की कार्यसमिति की बैठक रविवार को कचहरी स्थित शिक्षा परिसर में आयोजित की गई. इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया.
इस दौरान शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं पर गहन चर्चा की गई और तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए. इनमें सबसे अहम निर्णय टेट (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता से जुड़े मुद्दे पर लिया गया.
संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय की थी. लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में एनसीटीई की अधिसूचना की तिथि से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है. इस फैसले से न केवल झारखंड बल्कि देशभर के लाखों शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है. झारखंड के लगभग 35 हजार शिक्षक सीधे प्रभावित हो रहे हैं.
संघ ने स्पष्ट कहा कि यह निर्णय न्यायोचित नहीं है और इससे पहले से सेवा दे रहे शिक्षकों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं. इसी कारण अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है. नसीम अहमद ने बताया कि यह याचिका इसी महीने दायर कर दी जाएगी.
इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे को लेकर आंदोलनात्मक कार्यक्रम चलाया जाएगा. 18 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में शिक्षक उपायुक्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपेंगे. इसके बाद 20 सितंबर को रांची में राजभवन मार्च निकाला जाएगा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा. इसके जरिए संघ प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर लाखों शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखने की मांग करेगा.
इस बैठक में संघ के चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई और संचालन समिति का गठन किया गया. समिति आगामी दिनों में पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की जिम्मेदारी संभालेगी. संघ ने यह भी दोहराया कि शिक्षकों के अधिकारों और सम्मान के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं होगा. संघ के प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक समाज की नींव है. वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को अचानक बेरोजगारी की कगार पर धकेलना न केवल अन्याय है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था को भी गहरा आघात पहुंचाएगा.
इस बैठक में प्रदेश सलाहकार उतील यादव, प्रदेश अध्यक्ष अनूप केशरी, महासचिव राममूर्ति ठाकुर, प्रवक्ता नसीम अहमद, संतोष कुमार, असदुल्लाह, हरेकृष्णा चौधरी, दीपक दत्ता, राकेश कुमार, अजय कुमार, अमरेश सिंह, सलीम सहाय, सुधीर दुबे, सियाराम प्रसाद सिंह, प्रवीण कुमार, श्रीकांत कुमार, सचिदंडानंद सिंह, रमेश कुमार, संजय कुमार, असीम कुमार, अजय कुमार साहू, मानिक प्रसाद, शंभूशरण सिंह, मनी उरांव और विभूति कुमार महतो समेत कई पदाधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
इसे भी पढ़ें- अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन की दी चेतावनी, लगातार गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाने से हैं नाराज
इसे भी पढ़ें- 2016 जेटेट पास अभ्यर्थियों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन, 2012 प्राथमिक शिक्षक नियमावली के तहत नियुक्ति कराने की मांग
इसे भी पढे़ं- शिक्षा सचिव से मिला प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा