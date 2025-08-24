ETV Bharat / state

स्वस्थ संसदीय परंपरा को मजबूत करने का काम करेगा ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस: कपिल मिश्रा - ALL INDIA SPEAKERS CONFERENCE

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भारत की स्वतंत्रता और परिवर्तन की भावना को जगाने में विधानसभाओं की ऐतिहासिक भूमिका पर जोर दिया.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 24, 2025 at 6:24 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के ऐतिहासिक विधानसभा भवन में ‘ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस’ का शुभारंभ हुआ. स्पीकर्स कांफ्रेंस में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू समेत अन्य राज्यों से आए वक्ताओं ने अपनी बात रखी. इस बारे में ईटीवी भारत से खास बातचीत में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम आयोजित किया है. 100 साल पहले जब कोई भारतीय इसी भवन में जिसे तब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली (केन्द्रीय विधान सभा) कहा जाता था, उसके अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल निर्वाचित हुए थे. उस गौरवांवित पल को याद करना सुखद अनुभव है.

मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि अंग्रेजों ने भारतीयों को कम अधिकार देकर विधानसभा में शामिल किया था, मगर राष्ट्रवादी भारतीयों ने उन्हीं थोड़े अधिकारों के सहारे स्वतंत्रता की चेतना का मंच इन्हीं विधानसभाओं को बना दिया. बड़े लोग इस इमारत में देश की आजादी के लिए काम किया है, तो सारे घटनाक्रम को याद किया जा रहा है. गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन को हम लोगों ने सुना, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विषय पर अपनी बात रखी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और पूरे देश से विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहां आए हैं. यह एक शानदार कार्यक्रम है.

सदन में और संसद में सत्र के दौरान हंगामा वाद-विवाद को लेकर गृहमंत्री ने अपनी बात रखी है, इसे किस रूप में देखते हैं? इस सवाल पर कपिल मिश्रा ने कहा कि अमित शाह ने एक संसदीय परंपरा के संदर्भ में यह बात की है, कोई राजनीति बात उन्होंने नहीं की. सभी लोगों के ऊपर यह बात लागू होती है. उन्होंने हजारों साल पुरानी लोकतांत्रिक परंपरा की बात की है. उन परंपराओं को, मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह बात कही. इस कांफ्रेंस में सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आए हैं, सिर्फ पश्चिम बंगाल के नहीं आए हैं, इस सवाल पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि कोई कारण होगा, जो उन्हें जानकारी नहीं है. इसमें राजनीति नहीं देख रहा.

''दिल्ली में पहली बार आयोजित इस कांफ्रेंस में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति लोकतांत्रिक परंपरा को सशक्त बनाने का बड़ा उदाहरण है. आज ऐतिहासिक दिन है. जहां सौ साल पहले कोई भारतीय केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात है. यह कोई आम घटना नहीं थी. उस समय को याद करती हूं तो लगता है विट्टलभाई पटेल ने जरूर सोचा होगा, इसी तरह एक दिन आजाद देश में संवैधानिक पदों पर हमारे देशवासियों का नेतृत्व होगा.''- रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री

बता दें कि ब्रिटिश राज में ठीक सौ साल पहले 24 अगस्त 1925 को सुबह 11 बजे विट्ठलभाई पटेल ब्रिटिश राज की केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने थे. उन्होंने केंद्रीय विधानसभा की पहली मीटिंग की अध्यक्षता की थी. यह एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि वह इस पद को संभालने वाले पहले भारतीय थे. उनकी जीत ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काम किया. उस ऐतिहासिक दिन के सौ साल पूरे होने पर ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस का आयोजन किया गया है.

