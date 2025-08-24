दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया है. इसमें छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह भी शामिल हुए हैं. उन्होंने “भारत लोकतंत्र की जननी” विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया.

रमन सिंह के व्याख्यान से पहले जानिए क्या है ये आयोजन

देश के पहले निर्वाचित भारतीय स्पीकर वीर विट्ठल भाई पटेल के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजन हो रहा.

यह दो दिवसीय सम्मेलन 24 और 25 अगस्त को दिल्ली विधानसभा परिसर में आयोजित किया जा रहा है.

इसमें भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक मजबूत करने पर चर्चा होगी. साथ ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित हो सकते हैं.

इस सम्मेलन में भारत के कई राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी शामिल हुए हैं.

दिल्ली में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का अमित शाह ने उद्घाटन किया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रमन सिंह ने क्या कहा?: अपने भाषण में डॉ. रमन सिंह ने कहा कि भारत ने प्राचीन काल से ही लोकतंत्र की भावना को आत्मसात किया है. ग्राम पंचायतों से लेकर आज़ादी के बाद बने विधानमंडलों तक, भारत की लोकतांत्रिक परंपराएं पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा रही हैं.

विधानसभाएं लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं. यही माध्यम है जिससे जनता की आकांक्षाएं शासन की नीतियों में बदलती हैं- डॉ. रमन सिंह

अमित शाह ने क्या कहा?: कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, वीर विट्ठल भाई पटेल का योगदान अतुलनीय है. विट्ठल भाई पटेल जैसे महान नेताओं ने भारतीय लोकतंत्र की नींव मजबूत की. आज भी उनकी परंपरा देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में जीवित है.

विधानमंडलों की कार्यप्रणाली पर होगा मंथन: इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा भी उपस्थित रहे. सम्मेलन में इस बात पर विचार किया जा रहा है कि विधान मंडलों की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी कैसे बनाया जाए.