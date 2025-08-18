लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सोमवार को विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हाल ही में समाप्त हुए मानसून सत्र के बारे में जानकारी दी. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि अगले साल 20 और 21 जनवरी को लखनऊ में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन होने जा रहा है. यह आयोजन विधानसभा में होगा. इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सहमति दे दी है.

सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हुए शामिल: उन्होंने इस बार सत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का सहयोग मिलने पर आभार व्यक्त किया कहा कि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का हिस्सा लेना जरूरी होता है. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि इस बार लगातार 24 घंटे विधानसभा सत्र चलने का फैसला लिया गया था, जो सफल रहा.

जानकारी देते विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना (Video Credit- ETV Bharat)

साढ़े 28 घंटे लगातार विधानसभा चली: सतीश महाना ने कहा कि इस बार साढ़े 28 घंटे इस बार लगातार विधानसभा चली. कुल मिलाकर तीन दिन में 33 घंटे विधानसभा सत्र का संचालन हुआ. उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलकर विधानसभा चले ये जरूरी होता है. पिछली बार विधानसभा में विपक्ष ने कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया था, इस बार लिया, ये अच्छी बात है. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हर बार विधानसभा में कुछ न कुछ नया देने का प्रयास किया है.

पूरे देश के विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति शामिल होंगे: 20 और 21 जनवरी को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में पूरे देश के विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति शामिल होंगे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने समय दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सहमति दी है. उन्होंने बताया कि लोकसभा से कुछ दिन में एक टीम आएगी. हम तय करेंगे कि देश भर से कितने डेलीगेट्स आएंगे.

अयोध्या, काशी विश्वनाथ या बौद्ध सर्किट घुमाने का प्लान: जो भी डेलीगेट्स यहां आएंगे उन्हें यूपी का भ्रमण भी कराएंगे. अयोध्या, काशी विश्वनाथ या बौद्ध सर्किट घुमाने का प्लान बनाया जा रहा है. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पिछले साल पटना में हुआ था. उससे पहले महाराष्ट्र में और अब वर्ष 2026 में लखनऊ में होगा.

अब विभागों के 30 दिन में सूचनाएं देनी होंगी: विधानसभा संचालित करने के लिए डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति हो जाए तो और अच्छा रहे, इस सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसकी नियुक्ति सरकार को करनी होती है. सरकार का फैसला होता है. इस बार सत्र में सबसे ज्यादा सूचनाएं ली गईं.

उन्होंने कहा कि हमने नियमावली में बदलाव किया है पहले विभागों को 90 दिन में सूचनाओं उपलब्ध करानी होती थीं, लेकिन अब 30 दिन में सूचनाएं हरहाल में उपलब्ध करानी होंगी, यह अनिवार्य है. इसमें कोई विकल्प नहीं चलेगा.



