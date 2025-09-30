ETV Bharat / state

"हिंदू जैसे 'जय श्रीराम' बोलते वैसे ही मुसलमान 'आई लव मोहम्मद' बोल रहे, इसमें दिक्कत क्या है?"

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 30, 2025 at 4:27 PM IST 4 Min Read

लखनऊ: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का आई लव मोहम्मद विवाद पर कहना है कि इसमें दिक्कत क्या है. यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है. जैसे "जय हनुमान" या "जय श्री राम" सड़क पर कहना अनिवार्य नहीं, वैसे ही मुसलमानों को भी सड़क पर नारा लगाने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर किसी ने महज "आई लव मोहम्मद" कहा और उसके खिलाफ केस हो गया, तो यह गलत है. यह संविधान के खिलाफ है. मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में ऐसे ही तमाम समकालीन मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखी. ETV Bharat के इस खास इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने किस मुद्दे पर क्या कहा? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी से खास बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat) सवाल: अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण में देरी क्यों हो रही है? जवाब: हमने कभी उस जमीन की मांग नहीं की थी. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कह दिया था कि मस्जिद के बदले जमीन स्वीकार नहीं करेंगे. कुछ लोग वहां मस्जिद निर्माण की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका न बोर्ड से और ना ही किसी बड़े मुस्लिम संगठन से ताल्लुक है. सरकार ने खुद जमीन दी, फिर नक्शा बनाया, पर काम अब तक शुरू नहीं हुआ. सरकार को यह समझना चाहिए कि वादा और ऐलान की भी अहमियत होती है. जहां राम मंदिर बना है, हम आज भी उसे अपने हिसाब से मस्जिद की जगह मानते हैं. अदालत ने भले फैसला मंदिर के पक्ष में दिया, मगर अमन-शांति बनाए रखने और फैसले का सम्मान करते हुए हम चुप रहे. सवाल: हाल ही में "आई लव मोहम्मद" प्रकरण को लेकर काफी विवाद हुआ। आप इसे कैसे देखते हैं?