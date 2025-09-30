"हिंदू जैसे 'जय श्रीराम' बोलते वैसे ही मुसलमान 'आई लव मोहम्मद' बोल रहे, इसमें दिक्कत क्या है?"

ETV Bharat / state

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 4:27 PM IST

लखनऊ: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का आई लव मोहम्मद विवाद पर कहना है कि इसमें दिक्कत क्या है. यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है. जैसे "जय हनुमान" या "जय श्री राम" सड़क पर कहना अनिवार्य नहीं, वैसे ही मुसलमानों को भी सड़क पर नारा लगाने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर किसी ने महज "आई लव मोहम्मद" कहा और उसके खिलाफ केस हो गया, तो यह गलत है. यह संविधान के खिलाफ है.

मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में ऐसे ही तमाम समकालीन मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखी. ETV Bharat के इस खास इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने किस मुद्दे पर क्या कहा?

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी से खास बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat)

सवाल: अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण में देरी क्यों हो रही है?

जवाब: हमने कभी उस जमीन की मांग नहीं की थी. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कह दिया था कि मस्जिद के बदले जमीन स्वीकार नहीं करेंगे. कुछ लोग वहां मस्जिद निर्माण की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका न बोर्ड से और ना ही किसी बड़े मुस्लिम संगठन से ताल्लुक है. सरकार ने खुद जमीन दी, फिर नक्शा बनाया, पर काम अब तक शुरू नहीं हुआ. सरकार को यह समझना चाहिए कि वादा और ऐलान की भी अहमियत होती है. जहां राम मंदिर बना है, हम आज भी उसे अपने हिसाब से मस्जिद की जगह मानते हैं. अदालत ने भले फैसला मंदिर के पक्ष में दिया, मगर अमन-शांति बनाए रखने और फैसले का सम्मान करते हुए हम चुप रहे.

सवाल: हाल ही में "आई लव मोहम्मद" प्रकरण को लेकर काफी विवाद हुआ। आप इसे कैसे देखते हैं?

जवाब: यह बहुत अफसोसनाक है. इंसान को अपने धर्म से प्रेम जताने का अधिकार है. महात्मा गांधी, डॉ. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इन सबने भी हजरत मोहम्मद की प्रशंसा की है. हमारे हिंदू भाई "जय श्री राम" कहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं. उसी तरह मुसलमान "आई लव मोहम्मद" कहें, तो यह उनकी भावनाओं का इजहार है. यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है. अगर इस पर मुकदमा दर्ज होता है, तो यह संविधान के खिलाफ है. हां, मोहब्बत जताने के लिए सड़कों पर उतरना जरूरी नहीं. जैसे "जय हनुमान" या "जय श्री राम" सड़क पर कहना अनिवार्य नहीं, वैसे ही मुसलमानों को भी सड़क पर नारा लगाने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर किसी ने महज "आई लव मोहम्मद" कहा और उसके खिलाफ केस हो गया, तो यह गलत है.

सवाल: केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों को दर्ज करने के लिए "वक्फ पोर्टल" शुरू किया है, जिसका बोर्ड विरोध कर रहा है. क्या वजह है?

उत्तर: वक्फ संपत्तियों का मामला बहुत संवेदनशील है. शुरुआत में "वक्फ उम्मीद पोर्टल" पर संपत्तियां दर्ज करना, सरकार के पक्ष को स्वीकार करने जैसा होता. सरकार ने पहले ही आदेश दिया था कि वक्फ बाई यूजर जैसे थीं, वैसे ही रहेंगी. पहले हमने इसका विरोध किया, अब कोर्ट का जो अंतरिम फैसला आया है, उसी आधार पर हमने कहा है कि वह उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को दर्ज कराए. सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के बाद हम कानूनी दायरे में रहकर विरोध जारी रखेंगे और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे.

सवाल: चुनावी मौसम में अक्सर हिंदू-मुसलमान का मुद्दा उछलता है. ऐसा क्यों?

जवाब: बोर्ड का कानून साफ है, हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं करते. लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो पार्टियां संविधान के खिलाफ काम करती हैं या दो समुदायों में नफरत फैलाती हैं, उन्हें वोट नहीं दिया जाना चाहिए. यह लोकतंत्र और संविधान बचाने का अहम तरीका है.

