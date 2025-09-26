ETV Bharat / state

तालकटोरा स्टेडियम में कल आयोजित किया जाएगा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन

राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना और एक ठोस रूपरेखा तैयार करना है.

अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन का होगा आयोजन
अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन का होगा आयोजन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 26, 2025 at 8:51 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के तालकटोरा इनडोर स्टेडियम में शनिवार को मुस्लिम महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) की तरफ से आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन 2025 को निर्णायक आयोजन माना जा रहा है, जो मुस्लिम नेतृत्व के भविष्य की रूपरेखा तैयार करेगा. इतना ही नहीं, यह सामाजिक और राष्ट्रीय सुधारों की दिशा तय करने के साथ नई पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण की यात्रा में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा.

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद ने बताया कि सम्मेलन में भागीदारी का पैमाना अभूतपूर्व है, जहां लगभग 10,000 प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है. इसमें देशभर से बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा नेता और राष्ट्रीय हस्तियां शामिल होंगी. वहीं महिलाओं की भी बड़ी संख्या में भागीदारी की संभावना है. सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम नेतृत्व की नई रणनीति बनाना, राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर चर्चा करना, सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना और एक ठोस रूपरेखा तैयार करना है, जिससे समुदाय की आकांक्षाओं को भारत की विकास यात्रा से जोड़ा जा सके.

उन्होंने बताया कि आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और एमआरएम के मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार को इस आयोजन के पीछे की सोच और दर्शन का मार्गदर्शक माना जाता है. उनके नेतृत्व में मुस्लिम बुद्धिजीवी, विद्वान और कार्यकर्ता एकजुट होकर मुस्लिम समाज के भविष्य और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील भारत में उसकी भूमिका पर सामूहिक रूप से विचार कर रहे हैं. यह सम्मेलन संवाद और सहमति निर्माण के नए युग की शुरुआत करेगा, जिससे मुस्लिम समाज के सामने आने वाली चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान निकलेंगे और भारत को एकजुट और समावेशी राष्ट्र के रूप में मजबूत करने में मदद मिलेगी.

शाहिद सईद ने कहा कि सम्मेलन मुस्लिम समाज में आत्मविश्वास, सकारात्मकता और राष्ट्रभक्ति की नई ऊर्जा भरेगा. यह सही नेतृत्व की दिशा दिखाएगा और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगा. एमआरएम हमेशा ‘राष्ट्र सर्वोपरि’ के सिद्धांत पर खड़ा रहा है और इस आयोजन से निकलने वाले प्रस्ताव और संकल्प भाईचारे, सौहार्द और विकास को गति देंगे.

वहीं प्रमुख शिक्षाविद डॉ. शाहिद अख्तर ने कहा कि यह महासम्मेलन केवल एक जुटान नहीं बल्कि एक आंदोलन है, जो मुस्लिम समाज को शिक्षा, सशक्तिकरण और समानता की दिशा में पुनः केंद्रित करेगा. यह समय है कि समाज प्रगतिशील सुधारों को अपनाएं और 2047 तक विकसित भारत के सपने में योगदान दें. यहां होने वाली चर्चाएं आने वाली पीढ़ियों के शैक्षिक सशक्तिकरण और उत्थान की नींव रखेंगी.

उनके अलावा महिला विंग की राष्ट्रीय संयोजक डॉ. शालिनी अली ने सम्मेलन की समावेशी प्रकृति पर जोर देते हुए कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का इतिहास राष्ट्र के महत्वपूर्ण मुद्दों में अहम भूमिका निभाने का रहा है. ट्रिपल तलाक की समाप्ति से लेकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 और 35A के हटने तक, पीएफआई पर प्रतिबंध, वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन, तिरंगा यात्राओं का आयोजन, आतंकवाद विरोधी अभियान, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की मुक्ति की वकालत भी एमआरएम करता रहा है.

