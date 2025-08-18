ETV Bharat / state

'मुस्लिम अब नहीं लेंगे दहेज, पार्टी में खड़े होकर नहीं खाएंगे खाना'; ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के उलमा ने जारी किया एजेंडा - MUSLIM AGENDA

एजेंडे में यह भी कहा गया है कि नौजवान नशे से दूर रहें, मुसलमानों के ब्याज के कारोबार पर भी रोक लगाई जाए.

Etv Bharat
बरेली में मीडिया को मुस्लिम एजेंडे के बारे में बताते ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 6:28 PM IST

2 Min Read

बरेली: इस्लामिया इंटर कॉलेज, बरेली के मैदान पर तीन दिवसीय आला हजरत का उर्स सोमवार से शुरू हो गया. 107वें उर्स पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अपने उलमा के साथ बैठक कर मुस्लिम एजेंडा पेश किया.

इसके तहत मुस्लिम समाज में फैल रही बुराइयों को लेकर आंदोलन चलाने की बात कही गई. साथ ही मौलाना ने बरेली रेलवे जंक्शन और एयरपोर्ट का नाम भी बदलकर दरगाह आला हजरत रखने की मांग की.

बरेली में आला हजरत के 107वें उर्स के पहले दिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बैठक कर मुस्लिम एजेंडा पेश किया. पत्रकार वार्ता में रजवी ने बताया कि जो उलामा ऑल इंडिया मुस्लिम जमात से जुड़े हुए हैं उन्होंने एक एजेंडा जारी किया है.

बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी. (Video Credit; ETV Bharat)

दहेज लेना, पार्टी में खड़े होकर खाना कुरान के खिलाफ: एजेंडे में कहा गया है कि मुसलमानों में जो बुराइयां है, उनको दूर किया जाए. जैसे दहेज और निकाह-शादी जैसे अन्य प्रोग्राम में खड़े होकर खाना खाने को बंद किया जाए. यह कुरान के खिलाफ है.

मुस्लिम न करें ब्याज का कारोबार: एजेंडे में यह भी कहा गया है कि नौजवानों में नशे की लत बहुत ज्यादा बढ़ गई है. ब्याज का कारोबार मुसलमान बहुत ज्यादा कर रहे हैं. इस पर रोक लगाई जाए. इन सबके खिलाफ पूरे भारत में एक आंदोलन चलाया जाए, ताकि मुसलमान के अंदर फैल रही ये बुराइयां खत्म हो सकें.

शादी-ब्याह और अन्य आयोजनों में मुस्लिम न करें फिजूल खर्ची: इतना ही नहीं मौलाना ने कहा कि निकाह और अन्य आयोजनों में जो फिजूल खर्ची की जाती हैं, उनको रोक कर शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाए. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि पूरे 1 साल उलमा मुस्लिम समाज में फैल रही बुराइयों के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे.

बरेली रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को आला हजरत के नाम पर रखा जाए: मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पत्रकारों से कहा कि बरेली आला हजरत की नगरी है और पूरी दुनिया में बरेली को बरेली शरीफ के नाम से जाना जाता है. इसलिए बरेली रेलवे स्टेशन का नाम बरेली शरीफ आला हजरत रेलवे जंक्शन किया जाए और एयरपोर्ट का नाम आला हजरत एयरपोर्ट रखा जाए.

ये भी पढ़ेंः मौलाना शहाबुद्दीन बोले- भारत कभी नहीं बन सकता हिंदू राष्ट्र, रामभद्राचार्य और धीरेंद्र शास्त्री के भगवा-ए-हिंद बयान पर भड़के

ये भी पढ़ेंः अब रेलवे ट्रैक पर बनेंगे बिजली घर, बनारस के रेल कारखाने का अद्भुत प्रोजेक्ट, 3.21 लाख यूनिट बिजली बनेगी

बरेली: इस्लामिया इंटर कॉलेज, बरेली के मैदान पर तीन दिवसीय आला हजरत का उर्स सोमवार से शुरू हो गया. 107वें उर्स पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अपने उलमा के साथ बैठक कर मुस्लिम एजेंडा पेश किया.

इसके तहत मुस्लिम समाज में फैल रही बुराइयों को लेकर आंदोलन चलाने की बात कही गई. साथ ही मौलाना ने बरेली रेलवे जंक्शन और एयरपोर्ट का नाम भी बदलकर दरगाह आला हजरत रखने की मांग की.

बरेली में आला हजरत के 107वें उर्स के पहले दिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बैठक कर मुस्लिम एजेंडा पेश किया. पत्रकार वार्ता में रजवी ने बताया कि जो उलामा ऑल इंडिया मुस्लिम जमात से जुड़े हुए हैं उन्होंने एक एजेंडा जारी किया है.

बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी. (Video Credit; ETV Bharat)

दहेज लेना, पार्टी में खड़े होकर खाना कुरान के खिलाफ: एजेंडे में कहा गया है कि मुसलमानों में जो बुराइयां है, उनको दूर किया जाए. जैसे दहेज और निकाह-शादी जैसे अन्य प्रोग्राम में खड़े होकर खाना खाने को बंद किया जाए. यह कुरान के खिलाफ है.

मुस्लिम न करें ब्याज का कारोबार: एजेंडे में यह भी कहा गया है कि नौजवानों में नशे की लत बहुत ज्यादा बढ़ गई है. ब्याज का कारोबार मुसलमान बहुत ज्यादा कर रहे हैं. इस पर रोक लगाई जाए. इन सबके खिलाफ पूरे भारत में एक आंदोलन चलाया जाए, ताकि मुसलमान के अंदर फैल रही ये बुराइयां खत्म हो सकें.

शादी-ब्याह और अन्य आयोजनों में मुस्लिम न करें फिजूल खर्ची: इतना ही नहीं मौलाना ने कहा कि निकाह और अन्य आयोजनों में जो फिजूल खर्ची की जाती हैं, उनको रोक कर शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाए. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि पूरे 1 साल उलमा मुस्लिम समाज में फैल रही बुराइयों के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे.

बरेली रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को आला हजरत के नाम पर रखा जाए: मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पत्रकारों से कहा कि बरेली आला हजरत की नगरी है और पूरी दुनिया में बरेली को बरेली शरीफ के नाम से जाना जाता है. इसलिए बरेली रेलवे स्टेशन का नाम बरेली शरीफ आला हजरत रेलवे जंक्शन किया जाए और एयरपोर्ट का नाम आला हजरत एयरपोर्ट रखा जाए.

ये भी पढ़ेंः मौलाना शहाबुद्दीन बोले- भारत कभी नहीं बन सकता हिंदू राष्ट्र, रामभद्राचार्य और धीरेंद्र शास्त्री के भगवा-ए-हिंद बयान पर भड़के

ये भी पढ़ेंः अब रेलवे ट्रैक पर बनेंगे बिजली घर, बनारस के रेल कारखाने का अद्भुत प्रोजेक्ट, 3.21 लाख यूनिट बिजली बनेगी

For All Latest Updates

TAGGED:

BAREILLY NEWSALL INDIA MUSLIM JAMAATMUSLIMS WEDDING DOWRYMUSLIMS WEDDING NEW RULEMUSLIM AGENDA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पूजा पाल की BJP से 'दोस्ती', सपा से 'दुश्मनी' के पीछे की क्या है Inside Story; क्या माफिया अतीक के खात्मे से बदली सोच?

यूपी के इस रेलवे स्टेशन ने पूरे किए 100 साल; रोज चलती हैं 250 से ज्यादा ट्रेनें, अब हो रहे ये बदलाव

यूपी में पहली बार; गोरखपुर में शुरू हुआ ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, सीएनजी और पीएनजी में दो प्रतिशत की होगी मिलावट

लखनऊ विश्वविद्यालय में रिसर्च ; एल्युमिनियम से होने वाले नुकसान से बचाएगा नारिंगिन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.