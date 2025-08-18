बरेली: इस्लामिया इंटर कॉलेज, बरेली के मैदान पर तीन दिवसीय आला हजरत का उर्स सोमवार से शुरू हो गया. 107वें उर्स पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अपने उलमा के साथ बैठक कर मुस्लिम एजेंडा पेश किया.

इसके तहत मुस्लिम समाज में फैल रही बुराइयों को लेकर आंदोलन चलाने की बात कही गई. साथ ही मौलाना ने बरेली रेलवे जंक्शन और एयरपोर्ट का नाम भी बदलकर दरगाह आला हजरत रखने की मांग की.

बरेली में आला हजरत के 107वें उर्स के पहले दिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बैठक कर मुस्लिम एजेंडा पेश किया. पत्रकार वार्ता में रजवी ने बताया कि जो उलामा ऑल इंडिया मुस्लिम जमात से जुड़े हुए हैं उन्होंने एक एजेंडा जारी किया है.

बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी. (Video Credit; ETV Bharat)

दहेज लेना, पार्टी में खड़े होकर खाना कुरान के खिलाफ: एजेंडे में कहा गया है कि मुसलमानों में जो बुराइयां है, उनको दूर किया जाए. जैसे दहेज और निकाह-शादी जैसे अन्य प्रोग्राम में खड़े होकर खाना खाने को बंद किया जाए. यह कुरान के खिलाफ है.

मुस्लिम न करें ब्याज का कारोबार: एजेंडे में यह भी कहा गया है कि नौजवानों में नशे की लत बहुत ज्यादा बढ़ गई है. ब्याज का कारोबार मुसलमान बहुत ज्यादा कर रहे हैं. इस पर रोक लगाई जाए. इन सबके खिलाफ पूरे भारत में एक आंदोलन चलाया जाए, ताकि मुसलमान के अंदर फैल रही ये बुराइयां खत्म हो सकें.

शादी-ब्याह और अन्य आयोजनों में मुस्लिम न करें फिजूल खर्ची: इतना ही नहीं मौलाना ने कहा कि निकाह और अन्य आयोजनों में जो फिजूल खर्ची की जाती हैं, उनको रोक कर शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाए. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि पूरे 1 साल उलमा मुस्लिम समाज में फैल रही बुराइयों के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे.

बरेली रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को आला हजरत के नाम पर रखा जाए: मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पत्रकारों से कहा कि बरेली आला हजरत की नगरी है और पूरी दुनिया में बरेली को बरेली शरीफ के नाम से जाना जाता है. इसलिए बरेली रेलवे स्टेशन का नाम बरेली शरीफ आला हजरत रेलवे जंक्शन किया जाए और एयरपोर्ट का नाम आला हजरत एयरपोर्ट रखा जाए.

