ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया विद्युत शटल बैडमिंटन टूर्नामेंट, 10 राज्यों की टीम पहुंची

रायपुर में ऑल अखिल भारतीय विद्युत शटल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है

BADMINTON TOURNAMENT IN RAIPUR
ऑल इंडिया विद्युत शटल बैडमिंटन टूर्नामेंट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2025 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: 47वीं ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी शटल बैडमिंटन टूर्नामेंट राजधानी रायपुर में हो रहा है. यह 3 दिवसीय आयोजन है. 11 से 13 सितंबर तक प्रतियोगिता है. इसमें 10 राज्यों की पॉवर कंपनियों के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं. रायपुर के मोवा बैडमिंटन कोर्ट में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है.

13 सितंबर तक बैडमिंटन प्रतियोगिता: टूर्नामेंट में करीब 300 मैच होंगे. जिसमें ओपन सिंगल, ओपन डबल और टीम इवेंट होंगे. इसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज की सेंट्रल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कमेटी कर रही है. स्पर्धा का समापन 13 सितंबर को होगा.

आयोजन समिति की ओर से दी गई जानकारी: आयोजन समिति के प्रमुख और कार्यपालक निदेशक (वित्त) एमएस चौहान ने बताया कि उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन-जनरेशन कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव हैं. अध्यक्षता उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक एसके कटियार करेंगे. वहीं विशेष अतिथि के रूप में पारेषण कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला और वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर मौजूद रहेंगे.

बैडमिंटन टूर्नामेंट में दस राज्यों के खिलाड़ी शामिल: इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए दस राज्यों से खिलाड़ी आए हैं. यह सभी पावर कंपनियों में काम करते हैं.

  1. छत्तीसगढ़ के साथ ही ये टीमें शामिल
  2. कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड
  3. कर्नाटका पावर कार्पोरेशन
  4. तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशन लिमिडेट
  5. यूपी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
  6. केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
  7. आंध्रप्रदेश ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड
  8. तेलंगाना ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड
  9. असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
  10. दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड

युवा खिलाड़ियों को होगा फायदा: छत्तीसगढ़ में इतने बड़े आयोजन से बैडमिंटन के युवा खिलाड़ियों को काफी फायदा होगा. वे नए नए खिलाड़ियों की तकनीक से वाकिफ हो सकेंगे. इससे राज्य के स्पोर्ट्स टैलेंट का विकास होगा. इसके अलावा जो युवा बैडमिंटन में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो भी यहां मैच देख सकेंगे

इंडोर स्टेडियम के बैडमिंटन कोर्ट को तोड़ने पर नाराजगी, लाखों की लागत से हुआ था निर्माण

ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2024-25 में डीएसपी आकर्षि कश्यप की शानदार सफलता

For All Latest Updates

TAGGED:

BADMINTON TOURNAMENT IN RAIPURरायपुर में बैडमिंटन प्रतियोगिताछत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीजविद्युत शटल बैडमिंटन टूर्नामेंटELECTRICITY SHUTTLE BADMINTON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.