ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी शटल बैडमिंटन: टीम इवेंट की विजेता केरल, 10 राज्यों के विद्युत कर्मियों के बीच कॉम्पटीशन

टीम इवेंट की विजेता बनी केरल: टूर्नामेंट के दूसरे दिन शुक्रवार को केरल के खिलाड़ियों ने एकतरफा खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले दो सिंगल और एक डबल मैच में जीत दर्ज कर ली. केरल टीम के श्याम प्रसाद एम ने तमिलनाडु के ए चंद्रशेखर को 21-4 और 21-6 से हराया. दूसरे मैच में केरल के अजय सतीश ने तमिलनाडु के वी सुंदरेश्वर को 21-10 और 21-8 से परास्त किया. तीसरे मैच में केरल के श्याम प्रसाद एम और विष्णु राजेंद्रन की जोड़ी ने तमिलनाडु के के श्रीधर व वी सुंदरेश्वर को 21-4, 21-13 से पराजित किया. इस तरह तीन मैच जीतकर केरल ने फाइनल का कप अपने नाम कर लिया. टीम इवेंट में उपविजेता तमिलनाडु की टीम रही. तीसरे स्थान पर कर्नाटक और चौथे स्थान पर आंध्रप्रदेश की टीम रही.

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मोवा बैडमिंटन कोर्ट में तीन दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है. यह आयोजन 11 सितंबर से शुरू हुआ. आज इसका समापन है. 47वीं ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी शटल बैडमिंटन टूर्नामेंट के टीम इवेंट में केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विजेता रही. उपविजेता तमिलनाडु पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड रही. 13 सितंबर को ओपन सिंगल और ओपन डबल के सेमीफाइनल और फाइनल मैच के साथ ही शाम को पुरस्कार वितरण समारोह मोवा स्थित आई स्पोर्ट्स कोर्ट में रखा गया है. जिसमें मुख्य अतिथि ऊर्जा सचिव व पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन व जनरेशन कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव होंगे.

ओपन सिंगल के मुकाबले में दिनभर कड़े मुकाबले हुए. जिसमें सभी खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया. आज ओपन सिंगल का सेमीफाइनल मैच होगा, जिसमें केरल के अजय सतीश और तेलंगाना के बी कृष्णाकांत और छत्तीसगढ़ के अविनेश पाठक व केरल के श्याम प्रसाद एम के बीच मुकाबला होगा. इन दोनों मैच में दोपहर तीन बजे विजेता फाइनल मैच खेलेंगे. ओपन डबल के सेमीफाइनल मैच में तेलंगाना और आंध्रप्रदेश, केरल और तेलंगाना के बीच भिड़ंत होगी. इसमें तेलंगाना के बी हरीश, के प्रवीण, आंध्रप्रदेश के बी उदय भास्कर, के संतोष, केरल के श्याम प्रसाद एम, विष्णु राजेंद्रन, तेलंगाना के बी कृष्णाकांत, के दिनश रेड्डी के बीच रोचक मुकाबले होंगे. पूरे टूर्नामेंट में चीफ रेफरी प्रताप भट्टाचार्य व मैच कंट्रोरल गुरदीप सिंह हैं. साथ ही हेम पांडेय, घनश्याम सोनी, आदित्य भट्टाचार्य, अनुराग डे व श्रीराम यादव निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं.

ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट रायपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)

कमेटी के महासचिव व कार्यपालक निदेशक (वित्त) एमएस चौहान ने बताया कि दूसरे दिन टीम इवेंट का फाइनल मैच केरल और तमिलनाडु के बीच खेला गया. टूर्नामेंट के नियमानुसार दोनों टीम के बीच सिंगल के तीन और डबल के दो मैच होने थे. जो टीम इन पांच मैच में अधिक बार जीतेगी, वही विजेता होगा.

देशभर के विद्युत कंपनियों के अधिकारी-कर्मचारियों के बीच खेल को प्रोत्साहित करने के लिए ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड विभिन्न टूर्नामेंट का आयोजन करती है. जिसमें इस बार छत्तीसगढ़ को आल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट की जिम्मेदारी मिली हुई है. इसमें कर्नाटका पॉवर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड, कर्नाटका पॉवर कार्पोरेशन, तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशन लिमिडेट, यूपी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आंध्रप्रदेश ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड, तेलंगाना ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड, असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड की टीम हिस्सा ले रही है.

ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी शटल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आज समापन: समापन समारोह की अध्यक्षता उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक एसके कटियार करेंगे. विशेष अतिथि के रूप में पारेषण कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला एवं वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर के साथ ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष व कार्यपालक निदेशक केएस मनोठिया व निदेशक आरए पाठक एवं कार्यपालक निदेशक-मुख्य अभियंतागण उपस्थित रहेंगे. ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी शटल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज की सेंट्रल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कमेटी कर रही है. इसमें 10 राज्यों के 65 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं.