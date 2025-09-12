ETV Bharat / state

अखिल भारतीय विद्युत शटल बैडमिंटन टूर्नामेंट, रायपुर में 47वां आयोजन, 70 खिलाड़ियों के बीच होंगे 300 मैच

केरल के खिलाड़ी अजय सतीशा ने बताया कि "बैडमिंटन के इस खेल में फिजिकल के साथ ही मेंटली फिट रहना पड़ता है. बैडमिंटन कोर्ट में तीन सेट्स खेलने के लिए फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ता है. क्रूसर पॉइंट में मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है, ताकि हमारे पॉइंट का एडवांटेज हमें मिल सके.

स्टेट पावर कंपनीज के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा : इस आयोजन में 10 राज्य के लगभग 70 खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं. जिसमें कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन, तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आंध्रप्रदेश ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, तेलंगाना ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की टीम शामिल है.

रायपुर : रायपुर के मोवा बैडमिंटन कोर्ट में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज की सेंट्रल एंड कल्चरल कमेटी के द्वारा तीन दिवसीय 47 वीं अखिल भारतीय शटल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन 11 सितंबर से 13 सितंबर तक किया जा रहा है. इसके पहले बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन रायपुर में साल 2013 में हुआ था. इस टूर्नामेंट में 300 मैच होंगे. जिसमें ओपन सिंगल, ओपन डबल की टीम पार्टिसिपेट करेगी.

अखिल भारतीय विद्युत शटल बैडमिंटन टूर्नामेंट

इसके पहले भी मैं तीन बार छत्तीसगढ़ आ चुका हूं. यहां पर खेल कर काफी अच्छा लगा. यहां पर खाने-पीने और तमाम सुविधाएं भी अच्छी हैं. लगभग 10 नेशनल खेलने के साथ ही 6 इंटरनेशनल गेम भी खेल चुका हूं- अजय सतीशा, बैडमिंटन खिलाड़ी

छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी अविनेश पाठक ने बताया कि विभाग की तरफ से मैं अब तक आठ बार अलग-अलग राज्यों में नेशनल गेम खेल चुका हूं. असम केरल और हैदराबाद जैसे जगह पर नेशनल खेल चुके हैं. विभाग में काम करने के साथ ही शौक के तौर पर सुबह का समय निकालकर बैडमिंटन का प्रैक्टिस करना पड़ता है. बिजली विभाग की नौकरी थोड़ी इमरजेंसी वाली होती है जिसकी वजह से टेंशन भी रहता है. ऐसे में इस टेंशन को दूर करने के लिए स्पोर्ट्स भी जरूरी है.

10 राज्यों के 70 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा

विभाग की तरफ से नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट भी खेल चुका हूं.बैडमिंटन के इस खेल में काफी मेहनत करनी होती है. कई तरह के गाइडलाइन और दिशा निर्देश भी होते हैं. इसके लिए मेंटल और फिजिकली फिट होना भी जरूरी है - अविनेश पाठक, बैडमिंटन खिलाड़ी

मोवा के बैडमिंटन कोर्ट में हो रहा है आयोजन

उत्तर प्रदेश के टीम मैनेजर दानिश मुस्तफा ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश से 5 खिलाड़ियों को लेकर आए हैं. कोई भी स्पोर्ट्स हो उसमें मेहनत जरुरी है. बैडमिंटन में भी मेंटली और फिजिकली फिट रहने के साथ ही स्ट्रेस फ्री होना जरूरी है.विभाग की नौकरी करने के साथ ही हम स्पोर्ट्स की ओर ध्यान दे रहे हैं. जो हमारे बच्चों के लिए भी भविष्य में काम आएगा.वहीं केरल टीम के मैनेजर सुनील ने बताया कि बैडमिंटन के इस गेम में मेहनत के साथ ही काफी हार्डवर्क करना होता है. इस गेम में प्रैक्टिस भी काफी करनी होती है.

अखिल भारतीय विद्युत शटल टूर्नामेंट

समय निकालकर प्रेक्टिस जरूरी है. इस गेम में प्रैक्टिस हार्ड वर्किंग और फोकसिंग जरूरी है. इसमें डिसिप्लिन रहना भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है. छत्तीसगढ़ आने के बाद हमें काफी अच्छा लगा. यहां पर काफी कुछ सुविधाए हैं. हम सभी खिलाड़ियों का वेलकम किया गया- सुनील,मैनेजर केरल टीम



बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्रभारी हितेंद्र मारकंडे ने बताया कि 10 राज्यों के लगभग 70 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके पहले बैडमिंटन का नेशनल गेम साल 2013 में रायपुर में आयोजित किया गया था. कोरोना की वजह से बीच में 4 सालों तक खेल को बंद करना पड़ा था. साल 2024 में रायपुर में टेनिस का नेशनल आयोजन भी किया गया था.

इस तरह के खेल के आयोजन के पीछे विभाग का मकसद है कि विभाग में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी विभाग में काम करने के दौरान जो थकान रहती है उस ऊर्जा को पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए खेल जरूरी है - हितेंद्र मारकंडे,टूर्नामेंट प्रभारी

आयोजकों की माने तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए भी इस तरह के आयोजन जरुरी हैं. जिन लोगों का खेल के प्रति लगन और उत्साह रहता है वो हमेशा ऊर्जावान रहते हैं. एक खिलाड़ी होने के नाते वो अपना खेल और अपनी ड्यूटी में भी हमेशा आगे रहते हैं. खिलाड़ी के लिए अनुशासन एक अंग के रूप में होता है.





