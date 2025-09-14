ETV Bharat / state

ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट में केरल का दबदबा, तीनों इवेंट में बना विजेता

रायपुर: 47वीं ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी शटल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन रायपुर में हुआ. टूर्नामेंट में केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का दबदबा रहा. केरला के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और तीनों इवेंट में विजेता का खिताब हासिल किया. 11 से 13 सितंबर तक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया. ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन पुरस्कार वितरण के साथ सम्पन्न हुआ. समापन समारोह के मुख्य अतिथि ऊर्जा सचिव और पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव रहे.

47वीं ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी शटल बैडमिंटन टूर्नामेंट: ऊर्जा सचिव और पावर डिस्ट्रीब्यूशन व जनरेशन कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने कहा कि बैडमिंटन ऐसा खेल है जिसे हर कोई एक न एक बार जरूर खेला होगा. यहां हुए खेल के प्रदर्शन को देखकर बचपन की याद आ गई. विद्युत कंपनियों की यह अच्छी परंपरा है कि हर राज्य में खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहते हैं. इससे खिलाड़ियों को बेहतर मौका और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलता है. इस खेल से बिजली कर्मियों में अनुशासन और टीम भावना का विकास होता है. खिलाड़ी अपने शरीर को चुस्त-दुरूस्त और फिट भी रख पाते हैं.



केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विजेता: टीम इवेंट में केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विजेता रहा. उपविजेता तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन रहा. तीसरे स्थान पर कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन रही. मेन्स डबल में केरल के श्याम प्रसाद और विष्णु राजेंद्रन विजेता रहे. दूसरे स्थान पर आन्ध्र प्रदेश के बी उदय भास्कर और के संकेश तथा तीसरे स्थान पर तेलंगाना के बी कृष्णकांत और के दिनेश रेड्डी रहे. मेन्स सिंगल में केरल के श्याम प्रसाद प्रथम और अजय सतीश नायर द्वितीय स्थान पर रहे. तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ के अविनेश पाठक ने बाजी मारी. तीनों इवेंट में केरल के खिलाड़ियों ने पहला स्थान बनाए रखा.



खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित: समापन समारोह की अध्यक्षता उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक एसके कटियार ने की. विशेष अतिथि के रूप में पारेषण कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला एवं वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक भीमसिंह कंवर रहे. इसके साथ ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष व कार्यपालक निदेशक केएस मनोठिया, केंद्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद के महासचिव एमएस चौहान, कार्यपालक निदेशक जेएस नेताम, मुख्य अभियंता संजीव सिंह सहित कार्यपालक निदेशक-मुख्य अभियंतागण उपस्थित थे.

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज: ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी शटल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज की सेंट्रल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कमेटी ने किया, जिसमें 10 राज्यों के 65 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया. देशभर के विद्युत कंपनियों के अधिकारी-कर्मचारियों के बीच खेल को प्रोत्साहित करने के लिए ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड विभिन्न टूर्नामेंट का आयोजन करती है.

छत्तीसगढ़ को मिली थी जिम्मेदारी: छत्तीसगढ़ को ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट कराने की जिम्मेदारी मिली. इसमें कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन, तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिडेट, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तेलंगाना ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड की टीम ने हिस्सा लिया.