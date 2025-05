ETV Bharat / state

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद कांगड़ा एयरपोर्ट से 9 मई तक सभी उड़ानें रद्द, आपातकालीन स्थिति में वायुसेना कर सकती है इस्तेमाल - OPERATION SINDOOR

एयरपोर्ट से 9 मई तक सभी उड़ाने रद्द ( FILE )

धर्मशाला: 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद कांगड़ा हवाई अड्डे को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिसके चलते इस हवाई अड्डे पर हर आने जाने वाले व्यक्ति व गाड़ियों की गहनता से जांच की जा रही है. इसी के साथ कांगड़ा हवाई अड्डे पर आने वाली सभी फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया है. कांगड़ा हवाई अड्डे पर सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है. वहीं, कांगड़ा हवाई अड्डे के निदेशक धीरेंद्र शर्मा ने बताया कि कांगड़ा हवाई अड्डे पर आज आने जाने वाली सभी फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है. 9 मई 12 बजे तक इस हवाई अड्डे को बंद रखा जाएगा. धीरेंद्र शर्मा ने कहा, "किसी भी आपातकालीन स्थिति में वायुसेना इस हवाई अड्डे के इस्तेमाल कर सकती है. कांगड़ा एयरपोर्ट को हाई अलर्ट रखा गया है. कांगड़ा हवाई अड्डे पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ोतरी की गई है और किसी भी व्यक्ति को कांगड़ा हवाई अड्डे में प्रवेश की अनुमति नहीं है. 9 मई 12 बजे तक इस हवाई अड्डे को बंद रखा जाएगा. आगामी आदेशों तक कांगड़ा हवाई अड्डे को इसी तरह बंद रखा जाएगा". धीरेंद्र शर्मा ने बताया कि आज जिन लोगों की फ्लाइट रद्द की गई है व सभी लोग एयरलाइंस कंपनी के संपर्क में रहे और किस तरह से ग्राहकों का पैसा वापिस किया जाना है, उस पर भी सभी एयरलाइंस के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं. कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले सभी यात्रियों को भी हवाई अड्डे के कर्मचारियों द्वारा उचित मार्गदर्शन दिया जा रहा है. ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना एयरलाइंस के ग्राहकों को न करना पड़े. ये भी पढ़ें: 'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए सीएम ने दी सेना को बधाई, सुक्खू ने की हाई लेवल मीटिंग, बॉर्डर एरिया में सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश

