दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के सभी फ्लैट 12 अक्टूबर तक करने होंगे खाली; जानिए MCD ने क्यों लिया ये फैसला ?

दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में 12 अक्टूबर से बिजली-पानी बंद. एलजी के हस्तक्षेप के बाद डीडीए ने फैसला लिया.

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के सभी फ्लैट करने होंगे खाली
सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के सभी फ्लैट करने होंगे खाली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 5, 2025 at 3:23 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के सभी फ्लैट 12 अक्टूबर तक खाली करने होंगे. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अपार्टमेंट खाली कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है. आरडब्ल्यूए कार्यालय में नगर निगम की ओर से एक क्लर्क बैठाकर बिजली और पानी की एनओसी ली जा रही है. वहीं, नगर निगम 13 अक्टूबर की सुबह से अपार्टमेंट की बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं. अपार्टमेंट के कुल 336 में से अब तक 230 फ्लैट खाली हो चुके हैं, जबकि बचे 106 फ्लैटों को अगले सात दिन में खाली करना होगा.

वर्ष 2011 में हुआ था सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट आवंटन: आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार राकेश ने बताया कि सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में 224 एचआईजी और 112 एमआईजी फ्लैट हैं. इसका आवंटन वर्ष 2011 में हुआ था, तब से लोग यहां रह रहे हैं. उन्होंने बताया कि साल 2012 से ही इमारत में तकनीकी समस्याएं दिखने लगी थी. 2015 में जब डीडीए ने बाहरी दीवारों की परत हटाई, तो पिलर के स्टील बार्स में जंग पाया गया. उस समय एनसीबीएम ने रिपोर्ट में सुधार की सिफारिश की थी, लेकिन डीडीए ने उस पर अमल नहीं किया. 2018-19 में कई फ्लैटों की छतें गिरने लगी, जिसके बाद निवासियों ने आंदोलन किया और डीडीए ने दोबारा जांच करवाई.

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में 12 अक्टूबर तक खाली करने होंगे सभी फ्लैट (ETV Bharat)

इस बार आईआईटी दिल्ली के स्ट्रक्चरल इंजीनियर प्रो. शशांक बिश्नोई और श्रीराम रिसर्च इंस्टिट्यूट ने भी रिपोर्ट तैयार की. रिपोर्ट में कहा गया कि सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट की मरम्मत न तो तकनीकी रूप से और न ही आर्थिक रूप से संभव है. इस आधार पर एलजी ने बिल्डिंग खाली कराने का आदेश दिया. अमरेंद्र ने बताया कि डीडीए शुरू में अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहा था, लेकिन एलजी ने कहा कि कोई भी सरकारी संस्था अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकती. एलजी के हस्तक्षेप के बाद डीडीए ने फैसला लिया कि वह निवासियों को किराया देगी और नई बिल्डिंग बनाकर वही घर वापस लोगों को देगी. आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अमरेंद्र ने बताया हम मानकर चल रहे हैं कि 12 अक्टूबर तक पूरी बिल्डिंग खाली हो जाएगी.

दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में 12 अक्टूबर तक खाली करने होंगे सभी फ्लैट
दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में 12 अक्टूबर तक खाली करने होंगे सभी फ्लैट (ETV Bharat)

निवासियों को डीडीए देगा किराया: आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार राकेश ने बताया कि हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब डीडीए ने यह स्वीकार किया है कि वह 1 जुलाई 2023 से किराया देगी. एलआईजी फ्लैटों के लिए 38 हजार रुपये और एचआईजी फ्लैटों के लिए 50 हजार रुपये मासिक किराया तय किया है. हर साल इसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. डीडीए नई बिल्डिंग तीन साल में तैयार कर निवासियों को वापस देगी. हालांकि, इस प्रक्रिया से गुजरना निवासियों के लिए आसान नहीं है.

किराए पर फ्लैट लेने में आ रही दिक्कत: स्थानीय निवासी संदीप ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या किराए की बढ़ती दर है. उन्होंने कहा कि पहले जो फ्लैट किराए पर 40 हजार रुपये में मिल रहा था, अब 50 हजार में भी नहीं मिल रहा. जिनका रेंट पहले 50 हजार था, वे अब 60 से 70 हजार रुपये मांग रहे हैं. ऊपर से घर खाली करते समय अपना सारा सामान भी साथ ले जाना पड़ रहा है, जिससे खर्च और बढ़ गया है. घरों में जो भी सजावट या मरम्मत कराई थी, वह सब बेकार चली गई.

